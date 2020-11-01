«Шалунья»: Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка
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Популярная телеведущая Лидия Таран опубликовала на своей странице в Инстаграм пикантное видео. На кадрах знаменитость держится за интимную часть быка и рассказывает, что раньше ей не удавалось этого сделать из-за большого наплыва людей. Дело в том, что звезда находится сейчас Нью-Йорке и решила посетить Статую быка. Ведь среди американцев существует поверье, которое гласит о том, что если потереть яйца быка, то будут водиться деньги.
Под публикацией Лидия написала в шуточной форме о том, что за свое финансовое состояние теперь спокойна:
«Ну все! Гроші тепер точно нападуть😂 з рештою розберемось😉».
Поклонники отреагировали позитивно на такой видеоролик, и осыпали ведущую приятными словами в комментариях:
«А вы шалунья».
«Лидия, а вы еще та)) так держать! Вы лучшая!»
«Вы просто супер».
«Как вы решились это сделать?»
«Классная и позитивная!»
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