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«Шалунья»: Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка

Комментариев: 3
Украинская журналистка Лидия Таран удивила подписчиков своим поведением.

Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка
Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка
instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран опубликовала на своей странице в Инстаграм пикантное видео. На кадрах знаменитость держится за интимную часть быка и рассказывает, что раньше ей не удавалось этого сделать из-за большого наплыва людей. Дело в том, что звезда находится сейчас Нью-Йорке и решила посетить Статую быка. Ведь среди американцев существует поверье, которое гласит о том, что если потереть яйца быка, то будут водиться деньги.

Под публикацией Лидия написала в шуточной форме о том, что за свое финансовое состояние теперь спокойна:

«Ну все! Гроші тепер точно нападуть😂 з рештою розберемось😉».

Поклонники отреагировали позитивно на такой видеоролик, и осыпали ведущую приятными словами в комментариях:

«А вы шалунья».

«Лидия, а вы еще та)) так держать! Вы лучшая!»

«Вы просто супер».

«Как вы решились это сделать?»

«Классная и позитивная!»

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Теги: Лидия Таран, телеведущая, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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advokit    02.11.2020, 11:14
Оценка:  0
advokit
Чому б і ні!?..
гость  (аноним)  02.11.2020, 11:01
Оценка:  +1
гость
Ну. тпер вже точно буде повна пазуха цицьок.
гость  (аноним)  02.11.2020, 11:00
Оценка:  +1
гость
Она идёт по пути Могилевской. Когда бабу долго не eбут , у неё крыша едет.
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