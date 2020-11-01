«Шалунья»: Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка

Украинская журналистка Лидия Таран удивила подписчиков своим поведением.

Лидия Таран подержалась за интимную часть тела быка instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран опубликовала на своей странице в Инстаграм пикантное видео. На кадрах знаменитость держится за интимную часть быка и рассказывает, что раньше ей не удавалось этого сделать из-за большого наплыва людей. Дело в том, что звезда находится сейчас Нью-Йорке и решила посетить Статую быка. Ведь среди американцев существует поверье, которое гласит о том, что если потереть яйца быка, то будут водиться деньги.

Под публикацией Лидия написала в шуточной форме о том, что за свое финансовое состояние теперь спокойна:

«Ну все! Гроші тепер точно нападуть😂 з рештою розберемось😉».

Поклонники отреагировали позитивно на такой видеоролик, и осыпали ведущую приятными словами в комментариях:

«А вы шалунья». «Лидия, а вы еще та)) так держать! Вы лучшая!» «Вы просто супер». «Как вы решились это сделать?» «Классная и позитивная!»

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