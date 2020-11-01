Актриса Анна Кошмал показала архивный кадр со съемок сериала "Сваты".

"Достала из архива": Анна Кошмал показала фото, на котором ей 16 лет instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных актрис Украины Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась архивной фотографией девятилетней давности.

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На своей станице в Инстаграм знаменитость показала, как выглядела в 16-летнем возрасте. Анна опубликовала снимок 2011 года со съемок пятого сезона “Сватов“, где она предстала в образе гота. Кошмал позировала в черном наряде с кружевами, который дополнила чокером с шипами и черной помадой.

“Достала из архива редкое фото... #Свати5 . 2011 год. Мне 16 лет. Я в шоке от того, что мои волосы чёрные и от того, что на съёмочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой 😳😂“, - поделилась воспоминаниями 26-летняя Анна Кошмал.

Ранее Анна Кошмал показала новое фото с сыном Михаилом.

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