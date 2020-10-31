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Больше не скрываем: Григорий Решетник рассекретил пол будущего ребенка

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Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал подписчикам, какой пол у третьего ребенка.

Григорий Решетник рассекретил пол будущего ребенка
Григорий Решетник рассекретил пол будущего ребенка
instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник рассекретил пол будущего ребенка. Об этом знаменитость рассказал в новом проекте «Как выйти замуж?». Когда у него Иракли Макацария спросил, кто совсем скоро родится у пары, Григорий не стал больше скрывать и на всю страну объявил, что будет мальчик. Этот вопрос в последнее время волновал многотысячную армию фанатов, которые желали влюбленным появления дочери, поскольку звездная семья уже воспитывает двух сыновей.

Под публикацией телезвезда признался, что сейчас семья активно выбирает имя будущему ребенку:

«Так, третій хлопчик - це дуже відповідально, особливо, для тата! Розслаблятися ніколи, в усіх питаннях 💪☺.
Зараз у нашій сім’ї найгарячіші дискусії розгортаються навколо імені найменшого Решетника 😄
Ми вже трошки заплутались, бо у кожного свої варіанти».

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Теги: Григорий Решетник, семья, дети, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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