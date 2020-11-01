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Никита Добрынин поделился откровенным снимком со своей женой

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Украинский телеведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками фото под водой.

Никита Добрынин поделился откровенным снимком со своей женой
Никита Добрынин поделился откровенным снимком со своей женой
instagram.com/nikitadobrynin

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Популярный радиоведущий Никита Добрынин на своей странице в Инстаграм опубликовал необычный снимок. На кадре он запечатлен в объятиях своей супруги, которая продемонстрировала аппетитные формы в коротком платье. Никита для фотосессии решил надеть белую рубашку и черные штаны. Нотку загадочности фото придает то, что оно сделано под водой.

Под публикацией Никита рассказал о своем отношении к дружбе, и признался, что Даша является для него, прежде всего, подругой:

«Сейчас мой надежный и лучший друг— это Даша. И это не оговорка, и не описка.
С ней я тот, кто я есть. Мне не нужно подстраиваться, чтобы казаться лучше. Я с легкостью могу говорить, возмущаться, радоваться и я не буду смешен в ее глазах».

Напомним, что супругой Добрынина является участница шоу «Холостяк» Даша Квиткова. Именно на проекте у пары завязались отношения, которые переросли в создание крепкой семьи.

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Теги: Никита Добрынин, фото, телеведущий, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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