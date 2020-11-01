Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников своим внешним видом.

Резко постаревшая Тина Кароль поразила поклонников морщинистым лицом instagram.com/_fantina

Читай также: Jerri Heil призналась, зачем побрилась наголо

Популярная исполнительница Тина Кароль напугала своим образом для «Танців з зірками 2020». На фан-странице знаменитости опубликовали видео, где гримеры постарались над внешним видом Тины. 35-летняя артистка превратилась в бабушку с глубокими морщинами на лице и седыми волосами. Именно такой образ решили сделать для очередного эфира проекта, который выпал на праздник Хэллоуин.

Поклонники признались, что не ожидали увидеть Тину в таком облике, оставив бурную реакцию в комментариях:

«Можно было обойтись без искусственных морщин! Но все равно красавица». «Как всегда неожиданно и смело! Молодец! Зайка наша, только Вы умеете так перевоплощаться, другие артисты, наоборот, в 70 пытаются выглядеть на 30. Экспериментируйте!» «Старушка, ты великолепна». «Красоту ничем не испортить». «Теперь мы знаем, как будет выглядеть наша любимка через 50 лет».

Ранее Седокова поразила эффектным фото

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.