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Резко постаревшая Тина Кароль поразила поклонников морщинистым лицом

Комментариев: 1
Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников своим внешним видом.

Резко постаревшая Тина Кароль поразила поклонников морщинистым лицом
Резко постаревшая Тина Кароль поразила поклонников морщинистым лицом
instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль напугала своим образом для «Танців з зірками 2020». На фан-странице знаменитости опубликовали видео, где гримеры  постарались над внешним видом Тины. 35-летняя артистка превратилась в бабушку с глубокими морщинами на лице и седыми волосами. Именно такой образ решили сделать для очередного эфира проекта, который выпал на праздник Хэллоуин.

Поклонники признались, что не ожидали увидеть Тину в таком облике, оставив бурную реакцию в комментариях:

«Можно было обойтись без искусственных морщин! Но все равно красавица».

«Как всегда неожиданно и смело! Молодец! Зайка наша, только Вы умеете так перевоплощаться, другие артисты, наоборот, в 70 пытаются выглядеть на 30. Экспериментируйте!»

«Старушка, ты великолепна».

«Красоту ничем не испортить».

«Теперь мы знаем, как будет выглядеть наша любимка через 50 лет».

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Теги: Тина Кароль, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.11.2020, 11:14
Оценка:  0
гость
Ну как может омолодиться старая вонючая жидовка Танюшка Перельман? Та никак.
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