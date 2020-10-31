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"Сделала невероятное": Jerri Heil призналась, зачем побрилась наголо

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Певица Яна Шамаева кардинально сменила имидж, чтобы провести социальный эксперимент - звезда призналась, что ее атаковали хейтеры .

Jerry Heil шокировала рассказом о хейтерах
Jerry Heil шокировала рассказом о хейтерах
instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) призналась, что побрилась налысо не просто так, а провела социальный эксперимент. По словам Яны, ее поступок не только привлек численную аудиторию в соцсети девушки и активизировал хейтеров, но и дал ей возможность сделать интересные выводы о нашем обществе. 

Результаты наблюдений звезда перечислила в Инстаграм.

Так, Яна отметила, что очень часто ее поступок обсуждали и пытались навязать свою точку зрения. 

❄️МОЗГ С ЗАПАХОМ СТЕРИЛЬНОСТИ❄️
Мой ЛЫСЫЙ Социальный эксперимент удался! + 60 000 просмотров в сториз, большинство репост из которых выглядит как “ПОСМОТРИ, ШО ЭТА ДУРА СДЕЛАЛА“
.
Они не терпят беспорядка в чужой жизни. Они точно знают, как ПРАВИЛЬНО жить твою жизнь.
Они хейтят тебя со всей своей страстью и любовью, поэтому будь уверен, на них можно положиться, потому что они всегда будут рядом. Хейтеры. Отважные страже твоей адекватности!
.
Мой мозг - хостел монстров. А хейтеры - горничные-соцработники, - поделилась Яна.

Также певица перечислила все “прелести“, которыми забросали ее хейтеры и назвала такой контакт “влезанием  в чужой мозг со своим стиральным порошком“. 

Директ завален недовольными сообщениями людей, которые не согласны с моим выбором прически. Они изо всех сил (и слов) пытаются рассказать, насколько сильно я ошиблась. Они написали моей маме. Им стыдно за мой поступок - так и написали.
.
Не будь эгоистом - они просто хотят, чтобы все было, как оно было! Позволь Хейтерам постирать свой мозг, и все снова встанет на свои места ♥ ️
.
Пишете, как мне не стыдно так себя вести, ведь это увидят дети! (Транслировать что? Себя? Увидят кого? Меня, которую я ли то, что ТАК МОЖНО?)
.
У меня тоже вопрос. А вам не стыдно?
Со своим стиральным порошком в чужой мозг лезть, - написала Яна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❄️МОЗОК З ЗАПАХОМ СТЕРИЛЬНОСТІ❄️ Мій ЛИСИЙ Соціальний експеримент вдався! + 60 000 переглядів в сторіз, більшість репостів з яких виглядає як «ПОДИВИСЬ, ШО ЦЯ ДУРА ЗРОБИЛА» . Вони не терплять безпорядку В ЧУЖОМУ ЖИТТІ. Вони точно знають, як ПРАВИЛЬНО жити твоє життя. Вони хейтять тебе з усією своєю пристрастю і любов’ю, тож будь впевнений, на них можна покластися, бо вони завжди будуть поруч. ХЕЙТЕРИ. Відважні сторожі твоєї адекватності! . Мій мозок — хостел монстрів. А хейтери — покоївки-соцпрацівники. Дірект завалений невдоволеними повідомленнями людей, які не згодні з МОЇМ ВИБОРОМ ЗАЧІСКИ. Вони з усіх сил (і слів) намагаються розповісти, наскільки сильно я помилилася. Вони написали моїй мамі. Їм соромно за мій вчинок — так і написали. . Не будь егоїстом — вони просто хочуть, щоб все було, як воно було! Дозволь хейтерам попрати свій мозок, і все знову стане на свої місця♥️ . Пишете, як мені не соромно так поводитися, адже це побачать підлітки! (транслювати що? Себе? Побачать кого? Мене, яку я є? Чи те, що ТАК МОЖНА?) . У мене теж питання. А вам не соромно? Зі своїм пральним порошком в чужий мозок лізти.

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL 🤤 (@thejerryheil)

Ранее мы писали, что Jerry Heil показала родителей и брата в вышиванках. 

 

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Теги: Jerry Heil, имидж звезд, стрижка
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Источник: ivоna bigmir)net

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