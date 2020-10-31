"Сделала невероятное": Jerri Heil призналась, зачем побрилась наголо

Певица Яна Шамаева кардинально сменила имидж, чтобы провести социальный эксперимент - звезда призналась, что ее атаковали хейтеры .

Jerry Heil шокировала рассказом о хейтерах instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) призналась, что побрилась налысо не просто так, а провела социальный эксперимент. По словам Яны, ее поступок не только привлек численную аудиторию в соцсети девушки и активизировал хейтеров, но и дал ей возможность сделать интересные выводы о нашем обществе.

Результаты наблюдений звезда перечислила в Инстаграм.

Так, Яна отметила, что очень часто ее поступок обсуждали и пытались навязать свою точку зрения.

❄️МОЗГ С ЗАПАХОМ СТЕРИЛЬНОСТИ❄️

Мой ЛЫСЫЙ Социальный эксперимент удался! + 60 000 просмотров в сториз, большинство репост из которых выглядит как “ПОСМОТРИ, ШО ЭТА ДУРА СДЕЛАЛА“

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Они не терпят беспорядка в чужой жизни. Они точно знают, как ПРАВИЛЬНО жить твою жизнь.

Они хейтят тебя со всей своей страстью и любовью, поэтому будь уверен, на них можно положиться, потому что они всегда будут рядом. Хейтеры. Отважные страже твоей адекватности!

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Мой мозг - хостел монстров. А хейтеры - горничные-соцработники, - поделилась Яна.

Также певица перечислила все “прелести“, которыми забросали ее хейтеры и назвала такой контакт “влезанием в чужой мозг со своим стиральным порошком“.

Директ завален недовольными сообщениями людей, которые не согласны с моим выбором прически. Они изо всех сил (и слов) пытаются рассказать, насколько сильно я ошиблась. Они написали моей маме. Им стыдно за мой поступок - так и написали.

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Не будь эгоистом - они просто хотят, чтобы все было, как оно было! Позволь Хейтерам постирать свой мозг, и все снова встанет на свои места ♥ ️

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Пишете, как мне не стыдно так себя вести, ведь это увидят дети! (Транслировать что? Себя? Увидят кого? Меня, которую я ли то, что ТАК МОЖНО?)

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У меня тоже вопрос. А вам не стыдно?

Со своим стиральным порошком в чужой мозг лезть, - написала Яна.

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