Умерла бабушка певицы ONUКА - известная бандуристка
Певица Наталия Жижченко показала трепетные фото вместе со своей бабушкой - музыкантом, бандуристкой, которая 31 октября 2020 ушла из жизни .
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Ушла из жизни бабушка известной исполнительницы, фронтвумен ансамбля ONUКА Наталии Жижченко. Валентина Степановна Шльончик умерла 21 октября 2020 года. Она была известной музыкантом, певицей и бандуристкой.
Об уходе бабушки певица сообщила в Инстаграм, добавив трогательные общие фото.
Знаю. что ты уже встретила дедушку, - подписала снимки Наталья.
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