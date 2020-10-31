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Умерла бабушка певицы ONUКА - известная бандуристка

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Певица Наталия Жижченко показала трепетные фото вместе со своей бабушкой - музыкантом, бандуристкой, которая 31 октября 2020 ушла из жизни .

Умерла бабушка фронтвумен ONUКА Наталии Жижченко
Умерла бабушка фронтвумен ONUКА Наталии Жижченко
instagram.com/onukaofficial

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Ушла из жизни бабушка известной исполнительницы, фронтвумен ансамбля ONUКА Наталии Жижченко. Валентина Степановна Шльончик умерла 21 октября 2020 года. Она была известной музыкантом, певицей и бандуристкой. 

Об уходе бабушки певица сообщила в Инстаграм, добавив трогательные общие фото.

Знаю. что ты уже встретила дедушку, - подписала снимки Наталья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я знаю, що ти вже зустріла дідуся. By @ivanguba

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Ранее мы писали, что умер легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда. 

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Теги: ONUKA, семья звезды, бандура
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Источник: ivоna bigmir)net

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