"Люблю свое тело и кожу": Седокова поразила эффектным фото
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Певица Анна Седокова вызвала споры в сети новым фото. Знаменитость показала снимок с эффектной прической и выразительным макияжем.
Кадр Седокова добавила в Инстаграм.
Знаменитость позирует в черно-белом платье со звериным принтом. Макияж Седоковой выполнен в бежево-коричневых тонах и подчеркивает ее выразительные глаза и полные губы.
К фото Анна добавила мотивационную подпись.
Прекратите играть со своим телом, леди
Перестань чувствовать, что тебя недостаточно
Прекратите питаться ненавистниками
Остановись и подари себе немного любви
Перестаньте смотреть в зеркало, когда оно тускнеет
Сказать, что ты не влюбишься
Перестань доверять этим фальшивым идиотам
Поверьте мне, они не трахаются
Я люблю свое тело, люблю свою кожу
Я богиня, я # КОРОЛЕВА, - написала Седокова.
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Фолловеры по-разному отреагировали на фото. Часть подписчиков раскритиковали Анну за злоупотребление фильтрами.
- Такой текст а при этом фото с откровенным фильтром😔
- А без фильтров?
- Дуновение 80х
- Какая красивая💕😍😍😍
- Вааауууу😍👍🏻👏🏻❤️
- You are so Queen 👑🤣, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала фото в корсетном платье
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ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской