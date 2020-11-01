"Люблю свое тело и кожу": Седокова поразила эффектным фото

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Певица Анна Седокова вызвала споры в сети новым фото. Знаменитость показала снимок с эффектной прической и выразительным макияжем.

Кадр Седокова добавила в Инстаграм.

Знаменитость позирует в черно-белом платье со звериным принтом. Макияж Седоковой выполнен в бежево-коричневых тонах и подчеркивает ее выразительные глаза и полные губы.

К фото Анна добавила мотивационную подпись.

Прекратите играть со своим телом, леди

Перестань чувствовать, что тебя недостаточно

Прекратите питаться ненавистниками

Остановись и подари себе немного любви

Перестаньте смотреть в зеркало, когда оно тускнеет

Сказать, что ты не влюбишься

Перестань доверять этим фальшивым идиотам

Поверьте мне, они не трахаются

Я люблю свое тело, люблю свою кожу

Я богиня, я # КОРОЛЕВА, - написала Седокова.