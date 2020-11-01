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Женский портал
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"Люблю свое тело и кожу": Седокова поразила эффектным фото

Комментариев: 7
Певица Анна Седокова показала свежий снимок и наделала шума в сети .

Анна Седокова показала фото с эффектным макияжем
Анна Седокова показала фото с эффектным макияжем
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова вызвала споры в сети новым фото. Знаменитость показала снимок с эффектной прической и выразительным макияжем.

Кадр Седокова добавила в Инстаграм.

Знаменитость позирует в черно-белом платье со звериным принтом. Макияж Седоковой выполнен в бежево-коричневых тонах и подчеркивает ее выразительные глаза и полные губы.

К фото Анна добавила мотивационную подпись.

Прекратите играть со своим телом, леди
Перестань чувствовать, что тебя недостаточно
Прекратите питаться ненавистниками
Остановись и подари себе немного любви
Перестаньте смотреть в зеркало, когда оно тускнеет
Сказать, что ты не влюбишься
Перестань доверять этим фальшивым идиотам
Поверьте мне, они не трахаются

Я люблю свое тело, люблю свою кожу
Я богиня, я # КОРОЛЕВА, - написала Седокова. 

Анна Седокова показала фото с эффектным макияжем
Анна Седокова показала фото с эффектным макияжем
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры по-разному отреагировали на фото. Часть подписчиков раскритиковали Анну за злоупотребление фильтрами. 

  • Такой текст а при этом фото с откровенным фильтром😔
  • А без фильтров?
  • Дуновение 80х
  • Какая красивая💕😍😍😍
  • Вааауууу😍👍🏻👏🏻❤️
  • You are so Queen 👑🤣, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала фото в корсетном платье 

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Теги: Анна Седокова, образы звезд, макияж звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:57
Оценка:  +1
гость
СЛАВА ВСУ!
ЛУЧШЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОСКОВИТСКОГО ДЕРЬМА!
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:57
Оценка:  +1
гость
СЕДОКОВА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:57
Оценка:  +1
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:57
Оценка:  +1
гость
Намедни, Латвия вытолкала в шею старого совкового оккупанта В. Норвинда. Этот выблядок, за 40 лет проживания в Латвии, не удосужился выучить язык, и проживал, имея только кацапский паспорт. Теперь, эта тварь, сидя на московии, обсерает Латвию
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
pусский  (аноним)  01.11.2020, 17:35
Оценка:  +1
pусский
А ещё Анька любит в сраньку!
гость  (аноним)  01.11.2020, 17:26
Оценка:  +1
гость
Да сколько можно писать об этой охотнице за миллионерами? Да и какая она, на хрен, "певица"?
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