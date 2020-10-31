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"Идет образ": 50-летняя Билык показала эффектный макияж и поразила сеть

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Певица Ирина Билык показала, в каком виде праздновала Хеллоуин - фолловеры в восторге .

Билык поразила эффектным макияжем на Хеллоуин
Билык поразила эффектным макияжем на Хеллоуин
instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык, которая не так давно отметила 50-летие, показала эффектный образ в Хеллоуин. Знаменитость позировала с ярким макияжем с акцентом на губы и глаза.

Фото и видео появилось в Инстаграм.

Ирина снялась в черном наряде и с венком из темной ткани. Мейкап Билык выполнен черными тенями с бирюзовыми украшениями.. Изюминкой образа стала фирменная красная помада звезды.

Подтвержденный Страшный праздник🎃для Страшно-Красивых людей👻 - написала Билык.

  • Я узнаю этот образ, это Kitana day of the dead.👍
  • Круто❤️😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Непривычно как-то видеть Вас брюнеткой😂 Но Вам идёт этот образ!🔥
  • Красота. 😉
  • Страааашнооо красивая😍😍😍, - написали в сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала шикарное платье в Хеллоуин. 

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Теги: Ирина Билык, хеллоуин, образ звезды
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Источник: ivоna bigmir)net

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