"Идет образ": 50-летняя Билык показала эффектный макияж и поразила сеть

Певица Ирина Билык показала, в каком виде праздновала Хеллоуин - фолловеры в восторге .

Билык поразила эффектным макияжем на Хеллоуин instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык, которая не так давно отметила 50-летие, показала эффектный образ в Хеллоуин. Знаменитость позировала с ярким макияжем с акцентом на губы и глаза.

Фото и видео появилось в Инстаграм.

Ирина снялась в черном наряде и с венком из темной ткани. Мейкап Билык выполнен черными тенями с бирюзовыми украшениями.. Изюминкой образа стала фирменная красная помада звезды.

Подтвержденный Страшный праздник🎃для Страшно-Красивых людей👻 - написала Билык.

Я узнаю этот образ, это Kitana day of the dead.👍

Круто❤️😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Непривычно как-то видеть Вас брюнеткой😂 Но Вам идёт этот образ!🔥

Красота. 😉

Страааашнооо красивая😍😍😍, - написали в сети.

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