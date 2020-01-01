"Какое платье!": Никитюк поразила шикарным нарядом на Хеллоуин

Телеведущая Леся Никитюк показала снимки в черном корсетном платье, в котором праздновала со своими родственниками Хеллоуин-2020.

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: “Иду за вами“: Модель с самым пышным бюстом появилась в неожиданном образе

Популярная телеведущая Леся Никитюк показала эффектный образ на Хеллоуин и поразила сеть. Телеведущая встретила праздник в отчем доме вместе со своими племянницами.

Снимки Никитюк добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в корсетном черном платье с пышной юбкой. Дополнил образ венок на голове.

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Побрилась налысо: Jerry Heil шокировала фанатов новым имиджем

Фолловеры похвалили наряд знаменитости и наделали ей комплиментов в комментариях:

Вау вау вау 😻😻😻😻

Слідуюча холостячка😁гарбузи вже приготувала😁😁

Красивенько 😍👍...и совсем не страшно)) ...очень и очень замечательно 👏

Сногшибательна😍

Какое платье 😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап и Каменских поразили образами на Хеллоуин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.