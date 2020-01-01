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"Какое платье!": Никитюк поразила шикарным нарядом на Хеллоуин

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Телеведущая Леся Никитюк показала снимки в черном корсетном платье, в котором праздновала со своими родственниками Хеллоуин-2020.

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала эффектный образ на Хеллоуин и поразила сеть. Телеведущая встретила праздник в отчем доме вместе со своими племянницами.

Снимки Никитюк добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в корсетном черном платье с пышной юбкой. Дополнил образ венок на голове.

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
Леся Никитюк в корсетном платье очаровала сеть
instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры похвалили наряд знаменитости и наделали ей комплиментов в комментариях: 

  • Вау вау вау 😻😻😻😻
  • Слідуюча холостячка😁гарбузи вже приготувала😁😁
  • Красивенько 😍👍...и совсем не страшно)) ...очень и очень замечательно 👏
  • Сногшибательна😍
  • Какое платье 😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап и Каменских поразили образами на Хеллоуин
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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд, хеллоуин
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Источник: ivоna bigmir)net

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