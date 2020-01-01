"Какое платье!": Никитюк поразила шикарным нарядом на Хеллоуин
Телеведущая Леся Никитюк показала снимки в черном корсетном платье, в котором праздновала со своими родственниками Хеллоуин-2020.
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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала эффектный образ на Хеллоуин и поразила сеть. Телеведущая встретила праздник в отчем доме вместе со своими племянницами.
Снимки Никитюк добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в корсетном черном платье с пышной юбкой. Дополнил образ венок на голове.
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Фолловеры похвалили наряд знаменитости и наделали ей комплиментов в комментариях:
- Вау вау вау 😻😻😻😻
- Слідуюча холостячка😁гарбузи вже приготувала😁😁
- Красивенько 😍👍...и совсем не страшно)) ...очень и очень замечательно 👏
- Сногшибательна😍
- Какое платье 😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Потап и Каменских поразили образами на Хеллоуин.
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