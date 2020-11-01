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"Вы бы еще голой выступали": MARUV возмутила сеть обнаженными ягодицами

Комментариев: 5
Певица Анна Корсун надела слишком откровенный наряд на шоу Маскарад .

MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть
MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть
instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV), которая часто эпатирует публику смелыми нарядами, возмутила сеть пикантным образом. Звезда снялась в прозрачном наряде с полуобнаженными ягодицами.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре певица стоит на сцене шоу “Маскарад“. Она одета в черное боди с открытыми ягодицами и черные колготы со стрелками. Дополняет образ парик с голубыми волосами.

Сегодня полуфинал @maskarad_1plus1 🔥🔥🔥
Приятного просмотра 💋, - написала MARUV.

MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть
MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть
instagram.com/maruvofficial

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Фолловеры по-разному отреагировали на образ звезды. Многие отметили, что он слишком вульгарен: 

  • Крутая причеха!!!
  • Пусть уже голая выходит чё уж там 😬😬😬
  • Пошло. Можно выглядить сексуально-но не пошло
  • Восторг 🔥💣🔥 Шикарно с такой стрижкой и blue hair 💙 жаль что временно 😉, но так идёт 👍
  • Пора отписываться от этой стриптизерши, уже совсем испортилась, далёко не та что раньше😔 музыка тоже не та что была надо два назад, три ☹️
  • Это Фотошоп? Что с ней ? почему голова больше ж??
  • Блин куда мы катимся, ладно на концерте голая ж... ,Но на шоу это полный уже пипец (( - написали в сети. 

Ранее мы писали, что MARUV показала округлившийся животик. 

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Теги: MARUV, откровение наряды звезд, ягодицы
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.11.2020, 15:36
Оценка:  -1
гость
Где обнажение булок? Сплошной обман!
гость  (аноним)  01.11.2020, 15:30
Оценка:  +1
гость
Противно смотреть НА ЭТУ МАРУФ !!! жалкое подобие на Астафьеву с Вольновой ..ДЛЯ КОГО ОНИ ВООБЩЕ ЭТИ ШОУ УСТРАИВАЮТ ? ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ?!
гость  (аноним)  01.11.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
Axyeзная чика. Стояк сразу
СПРАВЕДЛИВЫЙ  (аноним)  01.11.2020, 15:14
Оценка:  +1
СПРАВЕДЛИВЫЙ
Упитанное животное
GreenPeace!    01.11.2020, 13:11
Оценка:  +4
GreenPeace!
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