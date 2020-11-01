"Вы бы еще голой выступали": MARUV возмутила сеть обнаженными ягодицами
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Певица Анна Корсун (MARUV), которая часто эпатирует публику смелыми нарядами, возмутила сеть пикантным образом. Звезда снялась в прозрачном наряде с полуобнаженными ягодицами.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре певица стоит на сцене шоу “Маскарад“. Она одета в черное боди с открытыми ягодицами и черные колготы со стрелками. Дополняет образ парик с голубыми волосами.
Сегодня полуфинал @maskarad_1plus1 🔥🔥🔥
Приятного просмотра 💋, - написала MARUV.
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Фолловеры по-разному отреагировали на образ звезды. Многие отметили, что он слишком вульгарен:
- Крутая причеха!!!
- Пусть уже голая выходит чё уж там 😬😬😬
- Пошло. Можно выглядить сексуально-но не пошло
- Восторг 🔥💣🔥 Шикарно с такой стрижкой и blue hair 💙 жаль что временно 😉, но так идёт 👍
- Пора отписываться от этой стриптизерши, уже совсем испортилась, далёко не та что раньше😔 музыка тоже не та что была надо два назад, три ☹️
- Это Фотошоп? Что с ней ? почему голова больше ж??
- Блин куда мы катимся, ладно на концерте голая ж... ,Но на шоу это полный уже пипец (( - написали в сети.
Ранее мы писали, что MARUV показала округлившийся животик.
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