"Вы бы еще голой выступали": MARUV возмутила сеть обнаженными ягодицами

Певица Анна Корсун надела слишком откровенный наряд на шоу Маскарад .

MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV), которая часто эпатирует публику смелыми нарядами, возмутила сеть пикантным образом. Звезда снялась в прозрачном наряде с полуобнаженными ягодицами.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре певица стоит на сцене шоу “Маскарад“. Она одета в черное боди с открытыми ягодицами и черные колготы со стрелками. Дополняет образ парик с голубыми волосами.

Сегодня полуфинал @maskarad_1plus1 🔥🔥🔥

Приятного просмотра 💋, - написала MARUV.

MARUV показала фото в слишком смелом наряде и возмутила сеть instagram.com/maruvofficial

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Фолловеры по-разному отреагировали на образ звезды. Многие отметили, что он слишком вульгарен:

Крутая причеха!!!

Пусть уже голая выходит чё уж там 😬😬😬

Пошло. Можно выглядить сексуально-но не пошло

Восторг 🔥💣🔥 Шикарно с такой стрижкой и blue hair 💙 жаль что временно 😉, но так идёт 👍

Пора отписываться от этой стриптизерши, уже совсем испортилась, далёко не та что раньше😔 музыка тоже не та что была надо два назад, три ☹️

Это Фотошоп? Что с ней ? почему голова больше ж??

Блин куда мы катимся, ладно на концерте голая ж... ,Но на шоу это полный уже пипец (( - написали в сети.

Ранее мы писали, что MARUV показала округлившийся животик.

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