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"Огонь": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным видео

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Певица Мишель Андраде записала видео в полупрозрачном корсете - в кадре знаменитость пытается потушить языком пламя зажигалки .

Мишель Андраде поразила горячим образом в корсете
Мишель Андраде поразила горячим образом в корсете
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде разгорячила сеть ярким видео. Девушка продемонстрировала пикантный образ и “поигралась язычком“.

Кадры Мишель добавила в Инстаграм.

На них артистка показала свой образ на Хеллоуин: Мишель снялась в полупрозрачном корсете, поверх которого надела черный сюртук. Дополнили композицию прическа-косы и яркий макияж.

В коротеньком видео Мишель показала, как пытается затушить языком пламя из зажигалки. 

🎃 сегодня не остановлюсь, - написала Мишель Андраде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎃 сегодня не остановлюсь

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Фолловеры пришли в восторг от пикантного видео и прокомментировали кадры:

  • Ого🔥🔥🔥🔥
  • На 4, на медузу горгону похожа❤️❤️❤️
  • Яка😍😍
  • Мне Мишель чем-то клип Мозги “Чика Бамбони“ напомнила, там была похожая девушка 😹
  • Ааааа! Не останавливайся! 🔥😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала яркий образ на Хеллоуин.

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Теги: Мишель Андраде, пикантные, фото в белье
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Источник: ivоna bigmir)net

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