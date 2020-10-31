"Огонь": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным видео

Певица Мишель Андраде записала видео в полупрозрачном корсете - в кадре знаменитость пытается потушить языком пламя зажигалки .

Мишель Андраде поразила горячим образом в корсете instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде разгорячила сеть ярким видео. Девушка продемонстрировала пикантный образ и “поигралась язычком“.

Кадры Мишель добавила в Инстаграм.

На них артистка показала свой образ на Хеллоуин: Мишель снялась в полупрозрачном корсете, поверх которого надела черный сюртук. Дополнили композицию прическа-косы и яркий макияж.

В коротеньком видео Мишель показала, как пытается затушить языком пламя из зажигалки.

🎃 сегодня не остановлюсь, - написала Мишель Андраде.

Фолловеры пришли в восторг от пикантного видео и прокомментировали кадры:

Ого🔥🔥🔥🔥

На 4, на медузу горгону похожа❤️❤️❤️

Яка😍😍

Мне Мишель чем-то клип Мозги “Чика Бамбони“ напомнила, там была похожая девушка 😹

Ааааа! Не останавливайся! 🔥😍, - написали в Сети.

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