"Огонь": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным видео
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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде разгорячила сеть ярким видео. Девушка продемонстрировала пикантный образ и “поигралась язычком“.
Кадры Мишель добавила в Инстаграм.
На них артистка показала свой образ на Хеллоуин: Мишель снялась в полупрозрачном корсете, поверх которого надела черный сюртук. Дополнили композицию прическа-косы и яркий макияж.
В коротеньком видео Мишель показала, как пытается затушить языком пламя из зажигалки.
🎃 сегодня не остановлюсь, - написала Мишель Андраде.
Фолловеры пришли в восторг от пикантного видео и прокомментировали кадры:
- Ого🔥🔥🔥🔥
- На 4, на медузу горгону похожа❤️❤️❤️
- Яка😍😍
- Мне Мишель чем-то клип Мозги “Чика Бамбони“ напомнила, там была похожая девушка 😹
- Ааааа! Не останавливайся! 🔥😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала яркий образ на Хеллоуин.
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