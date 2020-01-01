Злата Огневич поразила подписчиков откровенными фото в белье
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Певица Злата Огневич разгорячила сеть кадрами откровенной фотосессии. Знаменитость снялась в эротическом белье.
Кадр пикантной съемки Огневич добавила в Инстаграм.
На фото Злата стоит в нюдовом корсете с черными кружевными вставками. Образ девушки дополняет нежная тюль, закрывающая лицо и руки Огневич.
Публичность- это ответственность и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения. Потому что у меня есть Вы!
Благодарю каждого 🙏🏽, - написала Злата Огневич.
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