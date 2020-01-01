Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Злата Огневич поразила подписчиков откровенными фото в белье

Комментариев: 0
Певица Злата Огневич позировала в эротическом корсете.

Огневич показала горячие фото в эротическом белье
Огневич показала горячие фото в эротическом белье
instagram.com/zlata.ognevich

Читай также: "Горячая штучка": Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике

Певица Злата Огневич разгорячила сеть кадрами откровенной фотосессии. Знаменитость снялась в эротическом белье.

Кадр пикантной съемки Огневич добавила в Инстаграм.

На фото Злата стоит в нюдовом корсете с черными кружевными вставками. Образ девушки дополняет нежная тюль, закрывающая лицо и руки Огневич.

Публичность- это ответственность и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения. Потому что у меня есть Вы!

Благодарю каждого 🙏🏽, - написала Злата Огневич. 

Огневич показала горячие фото в эротическом белье
Огневич показала горячие фото в эротическом белье
instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы писали, что полуголая Настя Каменских взбудоражила сеть. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Злата Огневич, фото в белье, эротическая фотосессия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь