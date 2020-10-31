"А вам не холодно?": Полуголая Настя Каменских взбудоражила Сеть
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Певица Настя Каменских разгорячила Сеть пикантными фото. Звезда решила напомнить подписчикам о теплом лете - и добавила соблазнительные фото в купальнике.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре Настя стоит в темном купальнике, поверх которого надето шелковое летнее платье. Дополняют образ высокая прическа и темные очки.
Тотальные черные наряды всегда в моде 🖤, - написала Каменских.
Фолловеры неоднозначно отреагировали на пикантный кадр. Часть подписчиков отметили, что Каменских часто оголяется:
- И снова Настя, выставляет свои " принади"!😂 Но, как- же, чтоб такую " красоту", весь мир не заценил?! " Я ж на свете, всех милее и румяней, и белее"! 😂😭
- Оголяется постоянно человеку больше нечем заняться . ....
- Как можно быть такой красивой😍😍😍 обожаем Вас❤❤❤Не холодно?)
- Вау, дива❤️👍🤗, - написали в Сети.
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