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"А вам не холодно?": Полуголая Настя Каменских взбудоражила Сеть

Комментариев: 3
Певица Настя Каменских показала летние фото в купальнике, поразив поклонников фигурой .

Каменских соблазнила снимком в черном купальнике
Каменских соблазнила снимком в черном купальнике
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских разгорячила Сеть пикантными фото. Звезда решила напомнить подписчикам о теплом лете - и добавила соблазнительные фото в купальнике.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Настя стоит в темном купальнике, поверх которого надето шелковое летнее платье. Дополняют образ высокая прическа и темные очки.

Тотальные черные наряды всегда в моде 🖤, - написала Каменских.  

Каменских соблазнила снимком в черном купальнике
Каменских соблазнила снимком в черном купальнике
instagram.com/kamenskux

Фолловеры неоднозначно отреагировали на пикантный кадр. Часть подписчиков отметили, что Каменских часто оголяется:

  • И снова Настя, выставляет свои " принади"!😂 Но, как- же, чтоб такую " красоту", весь мир не заценил?! " Я ж на свете, всех милее и румяней, и белее"! 😂😭
  • Оголяется постоянно человеку больше нечем заняться . ....
  • Как можно быть такой красивой😍😍😍 обожаем Вас❤❤❤Не холодно?)
  • Вау, дива❤️👍🤗, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветила соблазнительные формы в дерзком бикини. 

 

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Теги: Настя Каменских, фото в белье, фото в купальнике
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  31.10.2020, 15:24
Оценка:  +1
гость
Гага северная птица она мороза не боится, и может даже на ходу посесать свою .пи.......ду.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:16
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
ноги в норме... но ейбы фейс лица поправить не помешало... фе
гость  (аноним)  31.10.2020, 14:07
Оценка:  -1
гость
Жирная корова.
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