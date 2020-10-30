Побрилась налысо: Jerry Heil шокировала фанатов новым имиджем
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где предстала с новой прической. На видеоролике знаменитость сняла себя с лысой головой и сказала, что никак не будет комментировать это. Однако в сторис звезды нет фото с лысой головой, она там еще в привычном виде с длинными волосами.
Многие поклонники расценили это как шутку, и подумали, что артистка готовится к Хэллоуину:
«Это типа для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но Вас опередил уже один блогер».
«Сподіваюсь це спір, а не проблеми зі здоров’ям? Га?»
«Проспорила себе, сдержала слово!!! Сильная!».
«Боже аж в серці йокнуло зараз через ту інтонацію, сподіваюсь це не стосується нічного поганого...скажіть що це просто перука або перфоманс будь ласка».
«І нащо таке надягати, вже я думаю бачили таке ще в однієї блогерки😅Типу ніхто не поняв, що це несправжня “лисина“.
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