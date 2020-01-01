Дреды и черные ногти: Юлия Санина показала свое архивное фото

Украинская певица Юлия Санина шокировала подписчиков своим архивным фото.

Юлия Санина показала свое архивное фото instagram.com/the_hardkiss

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Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото 9-летней давности. На кадре знаменитость выглядит весьма необычно. В более юном возрасте артистка предпочитала носить дреды на волосах, делать вызывающий макияж, красить ногти в черный цвет. Но, стоит отметить, что тогда и сейчас Юлия выглядит просто великолепно.

Юлия Санина показала свое архивное фото instagram.com/the_hardkiss

Санина на странице личного блога любит делиться с аудиторией семейными снимками, фотографиями с репетиций, которых сейчас в жизни певицы стало очень много. Поскольку девушка стала участницей шоу «Танці з зірками 2020» и запала в душу зрителям. Фанаты активно голосуют за звезду, а она радует их своими танцами каждую неделю.

Недавно Юлия вышла на сцену под сильным обезболивающим, поскольку получила серьезную травму во время генерального прогона номера:

«Генеральный прогон. И за несколько часов до эфира я получаю травму ребра. В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь я просто обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу».

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