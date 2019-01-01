Как одеваются в реальной жизни героини турецких сериалов

Восточные знаменитости: Ivona рассказывает, в чем можно увидеть на улицах героинь самых популярных турецких сериалов.

Мерьем Узерли c дочкой gettyimages.com

Читай также: Эльза Хоск в самом модном пиджаке этой весны

Главная героиня исторического сериала «Великолепный век» по сюжету попадает во дворец в качестве наложницы, добивается расположения султана и затем становится его женой. В сериале мы можем видеть разнообразие королевских одеяний, на создание которых потребовалось множество времени и драгоценных материалов. А вот в реальной жизни Мерьем отдает предпочтение комфорту и удобству, выбирая практичные вещи.

Демет Оздемир pinterest.com

Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Запах клубники» выбирает одежду, которая подчеркивает её восхитительную фигуру. Узкие джинсы и леггинсы, мини-юбки, платья с разрезами, открытые топы и шорты — полюбившиеся вещи актрисы.

Неслихан Атагюль pinterest.com

Читай также: Лучшие выходы Селин Дион

Актриса запомнилась нам благодаря роли Нихан в сериале «Черная любовь» — дочери бизнесмена, которая вынуждена была отказаться от любимого и выйти замуж по расчету, чтобы спасти семью от банкротства. Героиня с детства привыкла жить в роскоши и знает толк в дорогих нарядах. В жизни звезда сериала одевается гораздо скромнее: джинсы, объемные свитеры, брюки свободного кроя, нейтральные оттенки, и спортивные вещи — основа ее гардероба.

Ханде Эрчел pinterest.com

Звезда сериала «Любовь не понимает слов» Ханде Эрчел любит одеваться ярко и броско, выбирая для своих нарядов необычные расцветки. Также актриса довольно романтична в выборе одежды: в ее гардеробе много блузок с рюшами и цветочных платьев.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.