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Как одеваются в реальной жизни героини турецких сериалов

Восточные знаменитости: Ivona рассказывает, в чем можно увидеть на улицах героинь самых популярных турецких сериалов.
Мерьем Узерли в сериале "Великолепный век"
Мерьем Узерли в сериале "Великолепный век"
gettyimages.com

Мерьем Узерли c дочкой
Мерьем Узерли c дочкой
gettyimages.com
1. Мерьем Узерли

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Главная героиня исторического сериала «Великолепный век» по сюжету попадает во дворец в качестве наложницы, добивается расположения султана и затем становится его женой. В сериале мы можем видеть разнообразие королевских одеяний, на создание которых потребовалось множество времени и драгоценных материалов. А вот в реальной жизни Мерьем отдает предпочтение комфорту и удобству, выбирая практичные вещи.

Демет Оздемир
Демет Оздемир
pinterest.com
2. Демет Оздемир

Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Запах клубники» выбирает одежду, которая подчеркивает её восхитительную фигуру. Узкие джинсы и леггинсы, мини-юбки, платья с разрезами, открытые топы и шорты — полюбившиеся вещи актрисы.

Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль
pinterest.com
3. Неслихан Атагюль

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Актриса запомнилась нам благодаря роли Нихан в сериале «Черная любовь» — дочери бизнесмена, которая вынуждена была отказаться от любимого и выйти замуж по расчету, чтобы спасти семью от банкротства. Героиня с детства привыкла жить в роскоши и знает толк в дорогих нарядах. В жизни звезда сериала одевается гораздо скромнее: джинсы, объемные свитеры, брюки свободного кроя, нейтральные оттенки, и спортивные вещи — основа ее гардероба.

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
pinterest.com
4. Ханде Эрчел

Звезда сериала «Любовь не понимает слов» Ханде Эрчел любит одеваться ярко и броско, выбирая для своих нарядов необычные расцветки. Также актриса довольно романтична в выборе одежды: в ее гардеробе много блузок с рюшами и цветочных платьев.

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Теги: турецкие сериалы, турецкие актрисы, Великолепный век, Мерьем Узерли, Демет Оздемир, Неслихан Атагюль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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