Анна Кошмал засветила на пляже стройную фигуру в купальнике
Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“ и “Село на миллион“ Анна Кошмал поделилась с поклонниками редкими фотографиями.
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25-летняя артистка впервые за долгое время показала, как выглядит в купальнике. На своей странице в Инстаграм Анна разместила подборку пляжных снимков. Вместе со своими коллегами по театральной постановке “Девичник“ Кошмал хорошо провела время в Одессе.
На свежих кадрах Кошмал позировала в черном бикини и без макияжа. Рядом с ней на фото можно увидеть актрис Наталию Васько, Алену Алымову и Анастасию Касилову.
“Одесса🧡 Впервые за пол года выбрались с девчонками на гастроли. Как видите не теряем времени зря😆 соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и конечно же по сцене. С большим нетерпением ждём встречи со зрителем🙌🏻 🎭“, - написала Кошмал.
Одесса🧡 Впервые за пол года выбрались с девчонками на гастроли. Как видите не теряем времени зря😆 соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и конечно же по сцене. С большим нетерпением ждём встречи со зрителем🙌🏻 🎭 #Девичник 💋 #открываемсезон ✨ P.S.: наш божественный фотограф @kseniya_vertinskaya ❤️
Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.
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