Анна Кошмал засветила на пляже стройную фигуру в купальнике

Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала, как развлекается на одесском пляже с подругами-актрисами.

Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“ и “Село на миллион“ Анна Кошмал поделилась с поклонниками редкими фотографиями.

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25-летняя артистка впервые за долгое время показала, как выглядит в купальнике. На своей странице в Инстаграм Анна разместила подборку пляжных снимков. Вместе со своими коллегами по театральной постановке “Девичник“ Кошмал хорошо провела время в Одессе.

На свежих кадрах Кошмал позировала в черном бикини и без макияжа. Рядом с ней на фото можно увидеть актрис Наталию Васько, Алену Алымову и Анастасию Касилову.

“Одесса🧡 Впервые за пол года выбрались с девчонками на гастроли. Как видите не теряем времени зря😆 соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и конечно же по сцене. С большим нетерпением ждём встречи со зрителем🙌🏻 🎭“, - написала Кошмал.

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

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