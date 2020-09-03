Светлана Лобода засветила бедра в откровенном платье-сетке
Известная исполнительница Светлана Лобода рассказала фанам, как провела последний вечер августа. Звезда в откровенном наряде в окружении самых близких людей устроила праздник, посвященный прощанию с летом.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она позировала в полупрозрачном платье-сетке и черном боди. Свой образ она дополнила черными босоножками и маленькой сумочкой черного цвета.
“Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей. Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненной эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять ВАС🦄“, - написала Лобода.
Напомним, ранее Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни.
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