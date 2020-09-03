Светлана Лобода засветила бедра в откровенном платье-сетке

Певица Светлана Лобода поделилась пикантным фото.

Известная исполнительница Светлана Лобода рассказала фанам, как провела последний вечер августа. Звезда в откровенном наряде в окружении самых близких людей устроила праздник, посвященный прощанию с летом.

Читай также: “Какие изгибы“: Лобода запостила пикантное фото в бикини

На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она позировала в полупрозрачном платье-сетке и черном боди. Свой образ она дополнила черными босоножками и маленькой сумочкой черного цвета.

“Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей. Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненной эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять ВАС🦄“, - написала Лобода.

Напомним, ранее Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.