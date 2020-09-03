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Светлана Лобода засветила бедра в откровенном платье-сетке

Комментариев: 5
Певица Светлана Лобода поделилась пикантным фото.
Светлана Лобода засветила бедра в откровенном платье-сетке
Светлана Лобода засветила бедра в откровенном платье-сетке
instagram.com/lobodaofficial

Известная исполнительница Светлана Лобода рассказала фанам, как провела последний вечер августа. Звезда в откровенном наряде в окружении самых близких людей устроила праздник, посвященный прощанию с летом.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она позировала в полупрозрачном платье-сетке и черном боди. Свой образ она дополнила черными босоножками и маленькой сумочкой черного цвета.

“Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей. Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненной эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять ВАС🦄“, - написала Лобода.

Напомним, ранее Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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lusyika    04.09.2020, 13:49
Оценка:  +2
lusyika
Шо ж так слабо...уже б разворот показала...мокші це люблять!!!
гость  (аноним)  04.09.2020, 13:35
Оценка:  +3
гость
Пи....да прокацапская
гость  (аноним)  04.09.2020, 13:34
Оценка:  +3
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  04.09.2020, 13:33
Оценка:  +2
гость
ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
SichMarina    04.09.2020, 13:33
Оценка:  -2
SichMarina
ВАу!
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