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Звезда "Свингеров" Анна Саливанчук показала милое фото с новорожденным сыном

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1 сентября актриса Анна Саливанчук во второй раз стала мамой.
Звезда "Свингеров" Анна Саливанчук показала милое фото с новорожденным сыном
Звезда "Свингеров" Анна Саливанчук показала милое фото с новорожденным сыном
instagram.com/salivanchuk.anna

Во вторник, 1 сентября, звезда юмористического ситкома “Однажды под Полтавой“ и фильмов “Свингеры“, украинская актриса Анна Саливанчук родила второго сына.

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34-летняя артистка делилась с подписчицами Сторис в Инстаграм-аккаунте, которые снимала во время схваток. Кроме того, Анна выставила в соцсети видео самых родов.

А спустя два дня Саливанчук опубликовала первое фото новорожденного сына и рассказала, почему решила разместить в Сети видео родов.

“Ответ простой, я считаю, что во-первых, это красиво. Во-вторых, я хотела показать всем девочкам, всем женщинам которые боятся рожать, а за девять месяцев-у меня таких подписчиков стало очень много, что это не страшно! Они писали мне, что очень боятся рожать или уже один раз рожали, было очень больно и не понимают меня, как можно пойти на это второй раз? Своим видео я хотела сказать, что не боюсь, и обязательно пойду на третий и если, дай Бог, получится и на четвёртый на пятый раз!!! Я просто хотела сказать, что это может быть легко, главное верить, надеется и ждать! Мысли материальны! Я не считаю, что это пошло. Я не считаю, что это очень откровенно, это откровенно только в моих эмоциях, потому, что я была искренне счастлива как никогда!“, - написала актриса.

Ранее звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть.

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Теги: Анна Саливанчук
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.09.2020, 19:12
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Сдохнет как Фриске. Ребёнок сиротой останется.
гость  (аноним)  03.09.2020, 18:54
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гость
Искусственные eбальники уже начинают раздражать.
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