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До и после: Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как похудела после родов

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Участница "Танців з зірками 2020" Санта Димопулос продемонстрировала, как изменилась ее фигура через семь месяцев после родов.
До и после: Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как похудела после родов
До и после: Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как похудела после родов
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу и триумфаторка первого выпуска “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос похвасталась своими результатами похудения после родов.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала коллаж из фото, на которых она продемонстрировала, как выглядела ее фигура после вторых родов и спустя семь месяцев. На архивных снимках Санта позировала в черном спортивном белье и без макияжа.

В описании к свежей публикации Димопулос призналась, что после рождения дочери она весила 73 килограмма. А уже через семь месяцев ее вес составлял 59 килограмм. Певица рассекретила, что помогло ей добиться таких результатов. Санта заявила, что она правильно питалась, занималась спортом 5 раз в неделю, делала массаж, обертывания и вакуумные процедуры.

“Не думала, что когда-нибудь выставлю это 🙈😂 ДО около 73 кг / ПОСЛЕ 59 кг 🙂 На фото разница в 7 месяцев) Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно🚀“, - поделилась знаменитость.

Как прошел первый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivоna bigmir)net

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