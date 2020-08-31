Даша Астафьева засветила пышные формы в леопардовом наряде

Популярная украинская исполнительница, актриса и фотомодель Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительными снимками в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка запостила кадры, где она засветила пышную грудь в откровенном наряде. На свежих фото звезда “Playboy“ позировала в леопардовом платье с пикантным декольте. “Хищный“ образ Даша дополнила макияжем, серьгами-кольцами и укладкой.

“Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?“, - с юмором подписала один из кадров Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке.

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