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Даша Астафьева засветила пышные формы в леопардовом наряде

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Даша Астафьева засветила пышные формы в леопардовом наряде
Даша Астафьева засветила пышные формы в леопардовом наряде
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса и фотомодель Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительными снимками в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка запостила кадры, где она засветила пышную грудь в откровенном наряде. На свежих фото звезда “Playboy“ позировала в леопардовом платье с пикантным декольте. “Хищный“ образ Даша дополнила макияжем, серьгами-кольцами и укладкой.

“Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?“, - с юмором подписала один из кадров Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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