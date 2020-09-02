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Мишель Андраде похвасталась стройным телом в откровенном боди

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Подопечная Потапа, певица Мишель Андраде поделилась соблазнительными фото.
Мишель Андраде похвасталась стройным телом в откровенном боди
Мишель Андраде похвасталась стройным телом в откровенном боди
instagram.com/mishvirmish

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения, подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде поразила поклонников жаркой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя знаменитость опубликовала два пикантных фото, где она сексуально позирует в серебристом боди с цепями и черном кожаном пальто. Смелый образ Мишель дополнила ярким макияжем, небрежной прической, цепочкой и черными босоножками.

“Извини, но сегодня я чувствую себя сексуальной🦋“, - подписала кадры Андраде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorry, but I feel sexy today🦋 1/2 🔥 какой выберешь ты?

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Пользователи Сети принялись активно комментировать откровенную публикацию артистки:

  • Мать я ослепла😻❤🌿
  • Боооже, ты прекрасна🥺❤️
  • Мишелька красотка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 люблю тебя!!!!!
  • АГНИЩЕЕЕ🔥🔥😍
  • Супер, классный look
  • Ты просто самая лучшая💕
  • Просто идеальная💞
  • Сексииииии 🔥🔥🔥
  • Образ пушка ❤️
  • Офииигеть, ты такая красивая😍💘
  • Ой-ой-ой, горячо то как🔥🔥🔥
  • Всё супер. И всё хорошо на тебе сидит❤️
  • И как после такого можно сказать, что кто-то красивее тебя😻🤤🔥

Ранее Мишель Андраде поделилась секретом стройности.

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Теги: Мишель Андраде
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Источник: ivоna bigmir)net

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