Мишель Андраде похвасталась стройным телом в откровенном боди
Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения, подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде поразила поклонников жаркой фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм 23-летняя знаменитость опубликовала два пикантных фото, где она сексуально позирует в серебристом боди с цепями и черном кожаном пальто. Смелый образ Мишель дополнила ярким макияжем, небрежной прической, цепочкой и черными босоножками.
“Извини, но сегодня я чувствую себя сексуальной🦋“, - подписала кадры Андраде.
Пользователи Сети принялись активно комментировать откровенную публикацию артистки:
- Мать я ослепла😻❤🌿
- Боооже, ты прекрасна🥺❤️
- Мишелька красотка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 люблю тебя!!!!!
- АГНИЩЕЕЕ🔥🔥😍
- Супер, классный look
- Ты просто самая лучшая💕
- Просто идеальная💞
- Сексииииии 🔥🔥🔥
- Образ пушка ❤️
- Офииигеть, ты такая красивая😍💘
- Ой-ой-ой, горячо то как🔥🔥🔥
- Всё супер. И всё хорошо на тебе сидит❤️
- И как после такого можно сказать, что кто-то красивее тебя😻🤤🔥
Ранее Мишель Андраде поделилась секретом стройности.
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