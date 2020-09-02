Мишель Андраде похвасталась стройным телом в откровенном боди

Подопечная Потапа, певица Мишель Андраде поделилась соблазнительными фото.

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения, подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде поразила поклонников жаркой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя знаменитость опубликовала два пикантных фото, где она сексуально позирует в серебристом боди с цепями и черном кожаном пальто. Смелый образ Мишель дополнила ярким макияжем, небрежной прической, цепочкой и черными босоножками.

“Извини, но сегодня я чувствую себя сексуальной🦋“, - подписала кадры Андраде.

Пользователи Сети принялись активно комментировать откровенную публикацию артистки:

Мать я ослепла😻❤🌿

Боооже, ты прекрасна🥺❤️

Мишелька красотка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 люблю тебя!!!!!

АГНИЩЕЕЕ🔥🔥😍

Супер, классный look

Ты просто самая лучшая💕

Просто идеальная💞

Сексииииии 🔥🔥🔥

Образ пушка ❤️

Офииигеть, ты такая красивая😍💘

Ой-ой-ой, горячо то как🔥🔥🔥

Всё супер. И всё хорошо на тебе сидит❤️

И как после такого можно сказать, что кто-то красивее тебя😻🤤🔥

Ранее Мишель Андраде поделилась секретом стройности.

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