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Alyona Alyona поразила откровенным фото в нижнем белье

Комментариев: 6
Украинская рэперша Alyona Alyona снялась в нижнем белье и прозрачном халатике.
Alyona Alyona поразила откровенным фото в нижнем белье
Alyona Alyona поразила откровенным фото в нижнем белье
instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская рэперша, участница “Танців з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) удивила поклонников новым кадром. Артистка впервые снялась в откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда опубликовала фото и видео, где она позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. На свежем снимке Alyona Alyona сидит в кресле и томно смотрит в камеру.

“Мені як нікому відома проблема незручної та не якісної білизни. Ми часто не чуємо своє тіло і обираємо щось на перший погляд гарне, але ж зовсім не зручне. Та й взагалі, хто з нас читав, як правильно обрати свою білизну?😏 Я за те, щоб все красиве було максимально зручним“, - написала под фото рэп-исполнительница.

Ранее похудевшая Alyona Alyona запостила “мокрое“ видео в купальнике.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  03.09.2020, 14:19
Оценка:  0
pусский
Представляю, как она гнусно пердит в сортире!
гость  (аноним)  03.09.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
просто прикольнулась
астра  (аноним)  03.09.2020, 12:40
Оценка:  -2
астра
Дебилизму нет предела, ужас.
гость  (аноним)  03.09.2020, 11:44
Оценка:  -2
гость
Бля, такую даже по синьке не выeбешь
BOOTSMANN    03.09.2020, 11:40
Оценка:  +8
BOOTSMANN
Не откровенным, а малопривлекательным фото....
гость  (аноним)  03.09.2020, 10:39
Оценка:  -2
гость
Уёбище. Жиртрест.
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