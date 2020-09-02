Alyona Alyona поразила откровенным фото в нижнем белье

Украинская рэперша Alyona Alyona снялась в нижнем белье и прозрачном халатике.

Известная украинская рэперша, участница “Танців з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) удивила поклонников новым кадром. Артистка впервые снялась в откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда опубликовала фото и видео, где она позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. На свежем снимке Alyona Alyona сидит в кресле и томно смотрит в камеру.

“Мені як нікому відома проблема незручної та не якісної білизни. Ми часто не чуємо своє тіло і обираємо щось на перший погляд гарне, але ж зовсім не зручне. Та й взагалі, хто з нас читав, як правильно обрати свою білизну?😏 Я за те, щоб все красиве було максимально зручним“, - написала под фото рэп-исполнительница.

Ранее похудевшая Alyona Alyona запостила “мокрое“ видео в купальнике.

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