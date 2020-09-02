"У меня школа была другой": Владимир Остапчук рассказал о первом учебном дне дочери

Ведущий нового проекта "МАСКА" Владимир Остапчук рассказал, как прошел первый день дочки в школе.

День 1 сентября стал особенным для шоумена Владимира Остапчука. Он отвел свою дочь Эмилию в первый класс, а также вся страна узнала, что Остапчук станет ведущим грандиозного звездного шоу-детектива «МАСКА» на телеканале «Украина». Владимир посетил студию «Ранку з Україною», где в разговоре с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом поделился подробностями своего нового телепроекта и рассказал, как прошел первый день дочки в школе.

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По словам Остапчука, главная особенность шоу «МАСКА» – это загадочность. Все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении, впрочем, говорит шоумен, даже от него – ведущего шоу – создатели проекта держат любые детали о конкурсантах в тайне.

«Уже на первой встрече я подписал договор о неразглашении. «МАСКА» – это загадочное детективное шоу. Формат The Masked Singer стал популярным благодаря тому, что зрители и звездные детективы должны отгадать, какие звезды скрываются под удивительными и очень дорогими костюмами (стоимость одного составляет от 5 до 15 тысяч долларов). Но больше деталей я не то, что не могу раскрыть, я их просто не знаю. В разных странах Райан Рейнольдс, Уилл Смит и еще много голливудских звезд охотно участвовали в этом проекте. И я уверен, что в Украине «МАСКА» станет самым громким шоу страны», – отметил в эфире «Ранку з Україною» Владимир Остапчук.

Также Мария Мельник и Григорий Герман не могли не расспросить телеведущего о его дочке-первокласснице. Остапчук говорит: очень нервничал, когда вел Эмилию в школу, а уже вечером девочка поделилась с папой впечатлением о своем первом учебном дне.

«Это действительно очень важный момент и в жизни ребенка, и, конечно, родителей. Еще вчера она была такой маленькой, а уже сегодня ей 7 лет, и она идет в школу. День был трогательным и одновременно солнечным. Надеюсь, ее школьная жизнь будет такой же. Вечером я спросил у Эмилии, как прошел ее первый день в школе, и она ответила: «Ой, папа, были квесты, потом мы ели, а после этого – играли». Я ответил: «Знаешь, доченька, у меня школа была совсем другой – мы еще учились, кажется», – смеясь, рассказал ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Зрителям утреннего шоу Владимир также рассказал, как готовится к своему первому стендапу «Неудобный», который пройдет в Киеве уже в эту пятницу, 4 сентября, и какие сюрпризы готовит гостям вечера.

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Напомним, шоумен Владимир Остапчук будет вести грандиозный проект «МАСКА» на телеканале «Украина». Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

Напомним, ранее Владимир Остапчук признался, зачем обращался за помощью к психологу.

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