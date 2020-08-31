Вот так встреча : Модные решения Маши Фокиной и Кати Осадчей на презентации новой коллекции

Стильные образы украинских селебрити .

Стильные образы украинских селебрити tsn.ua

Вчера, 30 августа состоялся модный показ талантливого украинского дизайнера Жана Гринцфельдта, где была представлена весенне-летняя коллекция 2021. В качестве локации для презентации своей коллекции дизайнер выбрал заброшенный киевский автопарк №7.

Новая коллекция весна- лето 2021 Жана Гринцфельдта: презентация tsn.ua

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На показе присутствовала Катя Осадчая, брала интервью у певицы Маши Фокиной для нового выпуска программы «Светская жизнь».

Внешний вид Кати Осадчей полностью отражал нынешние тренды: шляпа с цепью, костюм нежно-голубого цвета, состоявший из шорт и пиджака, который элегантно прилегал к телу. Что касается прически ведущей, то её волосы были ровными и распущенными, а макияж был не сильно броским, с акцентом на глазах.

Стильные образы украинских селебрити tsn.ua

Образ певицы Маши Фокиной был очень женственным и стильным: черное платье с разрезом спереди, с облегающим эффектом, дополнялось элегантными черными туфлями с острым носком и цепями. В качестве аксессуаров певица подобрала клатч известного французского бренда, черные очки, головной убор в виде кепи от украинского дизайнера. Образ был дополнен цепью на шее певицы, а это сейчас ультрамодный тренд.

Стильные образы украинских селебрити tsn.ua

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