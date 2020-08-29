Соблазнительная Ольга Куриленко снялась топлес
Голливудская кинозвезда из Украины Ольга Куриленко показала пикантное фото.
Голливудская актриса и фотомодель родом из Украины Ольга Куриленко продолжает делиться с поклонниками откровенными кадрами из фотосессий.
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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала пикантный черно-белый кадр, где она запечатлена топлес. На свежем снимке “Девушка Бонда“ соблазнительно позировала на диване в черных трусиках, прикрыв обнаженную грудь руками.
- “Вы очень красивая❤️“;
- “Что-то от Одри Хепбёрн есть на этом фото👍“;
- “Спящая красавица просыпается! 😍“;
- “Ты очень красивая, женщина моей мечты“;
- “Потрясающая 👌👌👌💋“;
- “Ты выглядишь как ангел“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.
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