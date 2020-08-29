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Семейный портрет: MARUV показала редкое фото с родителями

Комментариев: 4
Украинская певица MARUV похвасталась семейной прогулкой с мужем и родителями.
Семейный портрет: MARUV показала редкое фото с родителями
Семейный портрет: MARUV показала редкое фото с родителями
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая в прошлом году выиграла Нацотбор на “Евровидение“, поделилась с подписчиками редкой фотографией. Артистка впервые показала своих родителей.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, который был сделан во время семейной прогулки. На свежем снимке можно увидеть мужа MARUV - Александра, а также ее маму, отца и домашних любимцев.

“Семейный портрет“, - лаконично подписала фото 29-летняя певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family portrait ❤️❤️❤️

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Ранее сообщалось, MARUV рассказала о непростом детстве.

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Теги: MARUV
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  31.08.2020, 16:41
Оценка:  0
pусский
Когда Джамалиное ебуче-татарское семейство народу представят?
гость  (аноним)  31.08.2020, 12:28
Оценка:  0
гость
Очень редкая фотография... ОЧЕНЬ! ... ну О-о-о-о-о-о-о-очень!
гость  (аноним)  31.08.2020, 11:47
Оценка:  0
гость
Ахуезная чика.
А пластырь на коленях говорит о том что частенько на колени ее ставят))
Я б тоже не против чтоб эта красотка мне отсосала)
гость  (аноним)  31.08.2020, 11:16
Оценка:  0
гость
КОРСУН, ТЫ ЕЩЕ НЕ НА ИПАНОМ КАЦАПСТАНЕ??!
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