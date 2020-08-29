Семейный портрет: MARUV показала редкое фото с родителями
Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая в прошлом году выиграла Нацотбор на “Евровидение“, поделилась с подписчиками редкой фотографией. Артистка впервые показала своих родителей.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, который был сделан во время семейной прогулки. На свежем снимке можно увидеть мужа MARUV - Александра, а также ее маму, отца и домашних любимцев.
“Семейный портрет“, - лаконично подписала фото 29-летняя певица.
Ранее сообщалось, MARUV рассказала о непростом детстве.
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А пластырь на коленях говорит о том что частенько на колени ее ставят))
Я б тоже не против чтоб эта красотка мне отсосала)