Сергей Притула показал архивное фото со свадьбы

Ведущий Сергей Притула поздравил жену Екатерину с пятой годовщиной свадьбы.

В воскресенье, 30 августа, известный ведущий, шоумен, общественный деятель и кандидат в мэры Киева Сергей Притула поделился в Сети редкой фотографией со своей свадьбы с продюсером Нового канала Екатериной Сопельник.

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Архивный кадр 39-летний артист обнародовал в своем Facebook-аккаунте по случаю пятой годовщины свадьбы. Сергей с юмором рассказал, что он и его жена успели сделать за эту “пятилетку“. В конце поста ведущий добавил, что его супруга с каждым годом становится красивее и мудрее. К публикации Притула также прикрепил современное фото с возлюбленной.

“За 5 років після весілля я відпрацював 600 концертів по усьому світу, відзнявся у +/- 300 телепрограмамах на трьох каналах, поправився на 5 кілограмів і , якогось дідька, посивів на бороді. Ти – народила доньку і поставила брекети! Ну, це окрім того, що ходила на роботу і закривала кілька проектів на паралельних курсах. Ну і ще займалась ремонтами, щоб у нас було затишне гніздечко. Щоб діти були ситі, вмиті, файно вдіті – теж переймалася. Відпустки планувала. Нагадувала, коли день народження у когось із родичів (моїх))))). Навчилась готувати те, чого раніше не вміла, але знала, що я таке люблю. А головне, завжди була поряд у важливі моменти. З кожним роком ти стаєш красивішою і мудрішою! І ще, тобі дуже пасує материнство! Мені залишається дрібничка – робити все, щоб тобі було не соромно зі мною “вийти в люди“))! І я дуже стараюсь! Вітаю нас з першою “5-річкою“! Люблю так, що на очі не бачу! Танцюєм далі!“, - написал Притула.

Свадьба Сергея Притулы и Екатерины Сопельник facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула с женой Екатериной Сопельник facebook.com/serhiyprytula

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