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Идеальное тело: 54-летняя Холли Берри снялась топлес

Комментариев: 5
54-летняя Актриса Холли Берри распалила Сеть нежным откровенным снимком .

Холли Берри поразила подтянутой фигурой
Холли Берри поразила подтянутой фигурой
instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса Холли Берри, которая недавно отметила свое 54-летие, поразила идеальными формами на пикантном фото.

В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в одних брюках - без верха.

Холли прикрывает грудь руками, однако все равно можно рассмотреть, что бюст звезды выглядит идеально.

Самолюбие никогда не бывает эгоистичным, - написала под фото Берри.

Холли Берри поразила подтянутой фигурой
Холли Берри поразила подтянутой фигурой
instagram.com/halleberry

Снимок в сети набрал более 280 тыс. лайков, а в комментариях тело Берри назвали совершенным. 

Ранее мы писали, что 45-летняя Наталья Могилевская похвасталась пышной грудью.

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Теги: топлес, Холли Берри, грудь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  31.08.2020, 16:42
Оценка:  0
pусский
Тьфу, копчёная вобла!
гость  (аноним)  31.08.2020, 07:53
Оценка:  0
гость
22-33 еблан, как тат крымские шлюхи по дешевизне?
крымчанин  (аноним)  30.08.2020, 22:33
Оценка:  -2
крымчанин
гость (аноним) 30.08.2020, 21:14

хохлятские шлюхи дешевле !!! ха ха ха
Путин-Xyйло    31.08.2020, 11:24
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
А твой сфинктер - нашару с доплатой!
гость  (аноним)  30.08.2020, 21:14
Оценка:  0
гость
Хороша чертовка)
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