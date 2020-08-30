Идеальное тело: 54-летняя Холли Берри снялась топлес
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Голливудская актриса Холли Берри, которая недавно отметила свое 54-летие, поразила идеальными формами на пикантном фото.
В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в одних брюках - без верха.
Холли прикрывает грудь руками, однако все равно можно рассмотреть, что бюст звезды выглядит идеально.
Самолюбие никогда не бывает эгоистичным, - написала под фото Берри.
Снимок в сети набрал более 280 тыс. лайков, а в комментариях тело Берри назвали совершенным.
Ранее мы писали, что 45-летняя Наталья Могилевская похвасталась пышной грудью.
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