Идеальное тело: 54-летняя Холли Берри снялась топлес

54-летняя Актриса Холли Берри распалила Сеть нежным откровенным снимком .

Холли Берри поразила подтянутой фигурой instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса Холли Берри, которая недавно отметила свое 54-летие, поразила идеальными формами на пикантном фото.

В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в одних брюках - без верха.

Холли прикрывает грудь руками, однако все равно можно рассмотреть, что бюст звезды выглядит идеально.

Самолюбие никогда не бывает эгоистичным, - написала под фото Берри.

Холли Берри поразила подтянутой фигурой instagram.com/halleberry

Снимок в сети набрал более 280 тыс. лайков, а в комментариях тело Берри назвали совершенным.

Ранее мы писали, что 45-летняя Наталья Могилевская похвасталась пышной грудью.

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