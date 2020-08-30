"Сплошной секс": Слава Каминская показала, в чем выйдет на паркет с Дикусаром
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно пережила развод с пластическим хирургом, выйдет на паркет в новом сезоне “Танцев со звездами“. Первый эфир шоу состоится сегодня на канале 1+1.
По случаю премьеры Слава подогрела интерес публики ярким фото, на котором показала свой наряд для первого танца.
Снимок Каминская добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в откровенном сине-голубом платье с бахромой, которое не прикрывает практически ничего. Так, наряд позволяет рассмотреть стройные бедра звезды и пышное “содержимое“ декольте. Рядом с певицей запечатлен ее партнер по проекту - танцовщик Дмитрий Дикусар.
В подписи Каминская призналась, что для нее участие в шоу - шаг вперед и определенный вызов.
Сегодня — один из самых волнительных дней в моей жизни.
Два года назад травма не позволила мне выйти на паркет, но тогда моя жизнь была совсем другой во всех сферах.
Сейчас, пройдя определенный путь в течение этих двух лет, я чувствую, что готова. Готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерять разные образы и амплуа. Я готова.
Спасибо, @dikusar_dmitriy , я почти не боюсь (но это не точно😂).
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В 21:00 включайте телеканал 1+1 и погружайтесь в удивительную атмосферу танца. Каждой паре есть чем удивить своего зрителя♥️
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пс. предупреждаю сразу: спама будет много, у меня внутри миллиард разных ощущений😂♥️, - написала Каминская.
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Фолловеры похвалили наряд Славы и поддержали ее перед выходом на паркет:
- Не бойтесь , мы за Вас будем болеть!
- Ведьма, вот сатанэ😭
- 🔥Самая красивая пара! 👏
- Красавица и Димка ниче😍🔥👏💞
- Супер платье👏👏👏👏
- Сплошной секс! 🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, чего ждать от первого выпуска “Танцев со звездами“.
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