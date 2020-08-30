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"Сплошной секс": Слава Каминская показала, в чем выйдет на паркет с Дикусаром

Комментариев: 9
Участница "НеАнгелы" показала откровенное платье для проекта "Танцы со звездами" в котором выйдет на паркет с Дикусаром.

Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара
Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара
.instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно пережила развод с пластическим хирургом, выйдет на паркет в новом сезоне “Танцев со звездами“. Первый эфир шоу состоится сегодня на канале 1+1.

По случаю премьеры Слава подогрела интерес публики ярким фото, на котором показала свой наряд для первого танца.

Снимок Каминская добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в откровенном сине-голубом платье с бахромой, которое не прикрывает практически ничего. Так, наряд позволяет рассмотреть стройные бедра звезды и пышное “содержимое“ декольте. Рядом с певицей запечатлен ее партнер по проекту - танцовщик Дмитрий Дикусар. 

В подписи Каминская призналась, что для нее участие в шоу - шаг вперед и определенный вызов.

Сегодня — один из самых волнительных дней в моей жизни.
Два года назад травма не позволила мне выйти на паркет, но тогда моя жизнь была совсем другой во всех сферах.
Сейчас, пройдя определенный путь в течение этих двух лет, я чувствую, что готова. Готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерять разные образы и амплуа. Я готова.
Спасибо, @dikusar_dmitriy , я почти не боюсь (но это не точно😂).

В 21:00 включайте телеканал 1+1 и погружайтесь в удивительную атмосферу танца. Каждой паре есть чем удивить своего зрителя♥️

пс. предупреждаю сразу: спама будет много, у меня внутри миллиард разных ощущений😂♥️, - написала Каминская.

Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара
Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара

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Фолловеры похвалили наряд Славы и поддержали ее перед выходом на паркет:

  • Не бойтесь , мы за Вас будем болеть!
  • Ведьма, вот сатанэ😭
  • 🔥Самая красивая пара! 👏
  • Красавица и Димка ниче😍🔥👏💞
  • Супер платье👏👏👏👏
  • Сплошной секс! 🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, чего ждать от первого выпуска “Танцев со звездами“.

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Теги: Слава Каминская, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  30.08.2020, 22:21
Оценка:  +1
гость
Как это мерзко, горите в аду, твари!
гость  (аноним)  30.08.2020, 19:30
Оценка:  0
гость
Кончил бі сейчас хоть раз ей в письку.
гость  (аноним)  30.08.2020, 19:27
Оценка:  +2
гость
Если это секс, то точно анальный!
pусский  (аноним)  30.08.2020, 18:27
Оценка:  -2
pусский
Срань какая-то, у Седоковой имплантанты больше!
гость  (аноним)  30.08.2020, 18:24
Оценка:  -1
гость
Ещё чё нить про порево добавьте, а то не штыняет - слабо.
гость  (аноним)  30.08.2020, 18:18
Оценка:  +1
гость
"Достойная" новость!
гость  (аноним)  30.08.2020, 18:13
Оценка:  -1
гость
Испаганила себя пластикой. Вся...искуственная. Это не держит мужчин...как это дуры не понимают
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:39
Оценка:  -1
гость
Помню её с совсем другим еблищем. Если она так изменила себя, какой она себя чувствовала уродом до всех операций.
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:36
Оценка:  -2
гость
Мне нравится Дикусар , но эта шлюxa ... не смогу болеть за эту пару. Шлюxa.
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