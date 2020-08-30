"Сплошной секс": Слава Каминская показала, в чем выйдет на паркет с Дикусаром

Участница "НеАнгелы" показала откровенное платье для проекта "Танцы со звездами" в котором выйдет на паркет с Дикусаром.

Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара .instagram.com/babaslavka

Читай также: “Опять разделась“: Каменских выставила грудь и наделала шума в Сети

Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно пережила развод с пластическим хирургом, выйдет на паркет в новом сезоне “Танцев со звездами“. Первый эфир шоу состоится сегодня на канале 1+1.

По случаю премьеры Слава подогрела интерес публики ярким фото, на котором показала свой наряд для первого танца.

Снимок Каминская добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в откровенном сине-голубом платье с бахромой, которое не прикрывает практически ничего. Так, наряд позволяет рассмотреть стройные бедра звезды и пышное “содержимое“ декольте. Рядом с певицей запечатлен ее партнер по проекту - танцовщик Дмитрий Дикусар.

В подписи Каминская призналась, что для нее участие в шоу - шаг вперед и определенный вызов.

Сегодня — один из самых волнительных дней в моей жизни.

Два года назад травма не позволила мне выйти на паркет, но тогда моя жизнь была совсем другой во всех сферах.

Сейчас, пройдя определенный путь в течение этих двух лет, я чувствую, что готова. Готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерять разные образы и амплуа. Я готова.

Спасибо, @dikusar_dmitriy , я почти не боюсь (но это не точно😂).

⠀

В 21:00 включайте телеканал 1+1 и погружайтесь в удивительную атмосферу танца. Каждой паре есть чем удивить своего зрителя♥️

⠀

пс. предупреждаю сразу: спама будет много, у меня внутри миллиард разных ощущений😂♥️, - написала Каминская.

Каминская почти обнажилась в объятиях Дикусара

Читай также: “Фигура - огонь!“: Одесская Барби станцевала в откровенном наряде

Фолловеры похвалили наряд Славы и поддержали ее перед выходом на паркет:

Не бойтесь , мы за Вас будем болеть!

Ведьма, вот сатанэ😭

🔥Самая красивая пара! 👏

Красавица и Димка ниче😍🔥👏💞

Супер платье👏👏👏👏

Сплошной секс! 🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, чего ждать от первого выпуска “Танцев со звездами“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.