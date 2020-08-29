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Тряска грудью: Модель с бюстом 15 размера устроила драйвовые танцы

Комментариев: 17
Мила Кузнецова обнажила грудь в кротком платье с откровенным вырезом .

Модель с самой большой грудью станцевала в откровенном платье
Модель с самой большой грудью станцевала в откровенном платье
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова осваивает новые соцсети. Знаменитость, которая недавно получила сертификат как украинка с самой пышной натуральной грудью, записала первое видео в TikTok.

Ролик Мила также добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в коротком платье с камуфляжным принтом и очень глубоким декольте.

Кузнецова энергично двигается, от этого ее пышная грудь оказывается в центре внимания.

Покоряем Tik Tok, - подписала видео Кузнецова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покоряем Tik Tok

Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10)

К слову, в СМИ часто пишут, что у Милы 13 размер груди, тогда как сама модель уточняет, что недавно ее бюст достиг отметки 15.

Ранее мы писали, что Анна Седокова не вместила грудь в тесное платье.

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Теги: Мила Кузнецова, соцсети, грудь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (17)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  31.08.2020, 17:36
Оценка:  0
pусский
С тем же успехом я в свинячью жопу загляну, там одинаковые пиздожопы.
гость  (аноним)  31.08.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
Мила в следующем ролике, покажи всем немытым кацапам свою п..и..з..д..у можно небритую.
гость  (аноним)  31.08.2020, 17:11
Оценка:  0
гость
16-44 кац, ты можешь х...у...е..м помахать перед мордой пнх? То то, так что не пи.....з...д..и
pусский  (аноним)  31.08.2020, 16:44
Оценка:  0
pусский
Такой бы сиськой да Зеленского по башке!
MNI1957    31.08.2020, 09:05
Оценка:  -13
MNI1957
ну,это её основная работа,а какое хобби?
гость  (аноним)  31.08.2020, 07:59
Оценка:  +1
гость
В следующий оаз ждет труски пи...з..д..ой
гость  (аноним)  31.08.2020, 01:12
Оценка:  0
гость
это не грудь, это вымя. жаль от неё никакой пользы, молока не даёт.
гость  (аноним)  30.08.2020, 23:16
Оценка:  0
гость
Как это мерзко, лучшее вымя украины, чем гордитесь уроды?
Rikstal    31.08.2020, 00:06
Оценка:  +17
Rikstal
а в мокшандии есть такие?
гость  (аноним)  30.08.2020, 23:11
Оценка:  -1
гость
Казламордые сами себе ставят плюсы. Лохи ущербные.
гость  (аноним)  30.08.2020, 22:02
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
И сюдя кацапская падаль слетелась, как мухи на говно! Выблядки ипаные
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