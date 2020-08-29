Тряска грудью: Модель с бюстом 15 размера устроила драйвовые танцы

Мила Кузнецова обнажила грудь в кротком платье с откровенным вырезом .

Модель с самой большой грудью станцевала в откровенном платье instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова осваивает новые соцсети. Знаменитость, которая недавно получила сертификат как украинка с самой пышной натуральной грудью, записала первое видео в TikTok.

Ролик Мила также добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в коротком платье с камуфляжным принтом и очень глубоким декольте.

Кузнецова энергично двигается, от этого ее пышная грудь оказывается в центре внимания.

Покоряем Tik Tok, - подписала видео Кузнецова.

К слову, в СМИ часто пишут, что у Милы 13 размер груди, тогда как сама модель уточняет, что недавно ее бюст достиг отметки 15.

Ранее мы писали, что Анна Седокова не вместила грудь в тесное платье.

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