Тряска грудью: Модель с бюстом 15 размера устроила драйвовые танцы
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Украинская модель Мила Кузнецова осваивает новые соцсети. Знаменитость, которая недавно получила сертификат как украинка с самой пышной натуральной грудью, записала первое видео в TikTok.
Ролик Мила также добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в коротком платье с камуфляжным принтом и очень глубоким декольте.
Кузнецова энергично двигается, от этого ее пышная грудь оказывается в центре внимания.
Покоряем Tik Tok, - подписала видео Кузнецова.
К слову, в СМИ часто пишут, что у Милы 13 размер груди, тогда как сама модель уточняет, что недавно ее бюст достиг отметки 15.
Ранее мы писали, что Анна Седокова не вместила грудь в тесное платье.
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