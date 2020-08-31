Уже не холостячка? Сменившая имидж Мишина намекнула на роман
Читай также: Драйв, азарт и невероятные кулинарные изыски: Как прошел первый выпуск “МастерШеф“-10
Актриса театра и кино Ксения Мишина, которую часто называют самой красивой знаменитостью, заинтриговала новым постом. Звезда, которая стала первой героиней реалити “Холостячка“, намекнула на начало романтических отношений.
В Инстаграм Мишина добавила несколько снимков из яркой фотосессии. В кадре Ксения позирует в длинном летнем платье с цветастым принтом и расклешенной юбкой.
Кадры звезда дополнила интригующей подписью:
Прекрасно БЫТЬ женщиной ... Но ещё прекраснее ОЩУЩАТЬ себя женщиной рядом с мужчиной 🔂, - написала Мишина.
Читай также: “Опять разделась“: Каменских выставила грудь и наделала шума в Сети
Фолловеры тут же уловили намек Мишиной и стали переспрашивать, занято ли ее сердце. Также Ксения похвалили за яркий образ:
- Какой кайф😍😍😍😍
- Невероятно красивая❤️ Просто слов нет💞💞💞🌸🌸🌸
- 😻😻😻 прелесть 😻😻😻
- Прекрасно смотритесь в южных краях)) Впрочем, в любых краях и в любом интерьере)) 😍
- Неужели встретила своего?
- Яка красива😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фигуру в кроп-топе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил