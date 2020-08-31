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Уже не холостячка? Сменившая имидж Мишина намекнула на роман

Комментариев: 1
Самая красивая украинская актриса Ксения Мишина снялась в яркой фотосессии и заговорила о "своем мужчине".

Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которую часто называют самой красивой знаменитостью, заинтриговала новым постом. Звезда, которая стала первой героиней реалити “Холостячка“, намекнула на начало романтических отношений.

В Инстаграм Мишина добавила несколько снимков из яркой фотосессии. В кадре Ксения позирует в длинном летнем платье с цветастым принтом и расклешенной юбкой.

Кадры звезда дополнила интригующей подписью:

Прекрасно БЫТЬ женщиной ... Но ещё прекраснее ОЩУЩАТЬ себя женщиной рядом с мужчиной 🔂, - написала Мишина.

Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
Ксения Мишина заинтриговала намеком на отношения
instagram.com/misha.k.ua

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Фолловеры тут же уловили намек Мишиной и стали переспрашивать, занято ли ее сердце. Также Ксения похвалили за яркий образ:

  • Какой кайф😍😍😍😍
  • Невероятно красивая❤️ Просто слов нет💞💞💞🌸🌸🌸
  • 😻😻😻 прелесть 😻😻😻
  • Прекрасно смотритесь в южных краях)) Впрочем, в любых краях и в любом интерьере)) 😍
  • Неужели встретила своего?
  • Яка красива😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фигуру в кроп-топе. 

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Теги: Ксения Мишина, Холостячка, романы звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.08.2020, 12:03
Оценка:  0
гость
У этого животного кто то есть? Такие живут ради денег. Её только в рот и очко долбить можно, для большего она не создана
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