"Фигура - огонь!": Одесская Барби станцевала в откровенном наряде

Валерия Лукьянова засветила идеальный пресс, танцуя под арабскую музыку .

Валерия Лукьянова сверкнула подкачанным прессом instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая известна как Одесская Барби, засветила стальной пресс. Знаменитость станцевала в кроп-топе и облегающих шортах под арабскую музыку.

Видео своего динамичного танца в мини-парандже Одесская Барби выставила в Инстаграм.

В кадре девушка совершает вращательные движения корпусом и бедрами и повторяет основные фигуры из арабских танцев.

Вдохновилась арабской музыкой ! У вас были инкарнации на востоке?) как вы понимаете, у меня да! Конечно наша мини паранджа будет красивее! Это пока лишь макет! Но уже вдохновляет меня! 🖤🖤🖤, - написала Лукьянова.

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