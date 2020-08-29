"Фигура - огонь!": Одесская Барби станцевала в откровенном наряде
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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая известна как Одесская Барби, засветила стальной пресс. Знаменитость станцевала в кроп-топе и облегающих шортах под арабскую музыку.
Видео своего динамичного танца в мини-парандже Одесская Барби выставила в Инстаграм.
В кадре девушка совершает вращательные движения корпусом и бедрами и повторяет основные фигуры из арабских танцев.
Вдохновилась арабской музыкой ! У вас были инкарнации на востоке?) как вы понимаете, у меня да! Конечно наша мини паранджа будет красивее! Это пока лишь макет! Но уже вдохновляет меня! 🖤🖤🖤, - написала Лукьянова.
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