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"Фигура - огонь!": Одесская Барби станцевала в откровенном наряде

Комментариев: 7
Валерия Лукьянова засветила идеальный пресс, танцуя под арабскую музыку .

Валерия Лукьянова сверкнула подкачанным прессом
Валерия Лукьянова сверкнула подкачанным прессом
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая известна как Одесская Барби, засветила стальной пресс. Знаменитость станцевала в кроп-топе и облегающих шортах под арабскую музыку.

Видео своего динамичного танца в мини-парандже Одесская Барби выставила в Инстаграм.

В кадре девушка совершает вращательные движения корпусом и бедрами и повторяет основные фигуры из арабских танцев.

Вдохновилась арабской музыкой ! У вас были инкарнации на востоке?) как вы понимаете, у меня да! Конечно наша мини паранджа будет красивее! Это пока лишь макет! Но уже вдохновляет меня! 🖤🖤🖤, - написала Лукьянова.

Ранее мы писали, что известная греческая модель снялась обнаженной.

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Теги: Одесская Барби, танец живота, фигура звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (7)
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MNI1957    31.08.2020, 08:53
Оценка:  -6
MNI1957
и красота бывает страшной
pусский  (аноним)  30.08.2020, 20:20
Оценка:  +1
pусский
Что за трансвестит??
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:43
Оценка:  0
гость
Когда вижу у девушек кубики - блюю.
Детонатор    30.08.2020, 20:29
Оценка:  -22
Детонатор
Только не сильно!
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:42
Оценка:  +1
гость
Для меня это далеко не идеал.
гость  (аноним)  30.08.2020, 15:34
Оценка:  -2
гость
Я бы вдул!!!
Детонатор    30.08.2020, 20:30
Оценка:  -18
Детонатор
В твоём высказывании самая значимая частица "бы" .
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