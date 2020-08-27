"Наняла телохранителя": Певица Гайтана вспомнила об угрозах бывшего

Гайтана откровенно рассказала о прошлых отношениях.

Украинская исполнительница, представительница Украины на “Евровидении 2012“ Гайтана поделилась с подписчиками жуткими подробностями личной жизни. Звезда вспомнила об угрозах бывшего возлюбленного.

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Артистка призналась, что после очередного скандала собрала вещи и ушла от мужчины. Однако он долгое время преследовал Гайтану и поэтому звезде пришлось нанять телохранителя. По словам певицы, экс-бойфренд звонил ей каждые 5 минут, ждал возле дома и говорил, что совершит самоубийство, если она не вернется.

“Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, и, собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни... Он долго преследовал меня и старался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня“, - поделилась воспоминаниями Гайтана.

Напомним, ранее певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь.

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