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"Наняла телохранителя": Певица Гайтана вспомнила об угрозах бывшего

Комментариев: 2
Гайтана откровенно рассказала о прошлых отношениях.
"Наняла телохранителя": Певица Гайтана вспомнила об угрозах бывшего
"Наняла телохранителя": Певица Гайтана вспомнила об угрозах бывшего
instagram.com/gaitanamusic

Украинская исполнительница, представительница Украины на “Евровидении 2012“ Гайтана поделилась с подписчиками жуткими подробностями личной жизни. Звезда вспомнила об угрозах бывшего возлюбленного.

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Артистка призналась, что после очередного скандала собрала вещи и ушла от мужчины. Однако он долгое время преследовал Гайтану и поэтому звезде пришлось нанять телохранителя. По словам певицы, экс-бойфренд звонил ей каждые 5 минут, ждал возле дома и говорил, что совершит самоубийство, если она не вернется. 

“Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, и, собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни... Он долго преследовал меня и старался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня“, - поделилась воспоминаниями Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал и собрав вещи навсегда исчезла из его жизни... Он долго преследовал меня и старался подловить когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя. Если вас унижают - уходите! Начните новую жизнь! Вы достойны самого лучшего!🙏🏽 #жизньбезнасилия #гайтана #правдажизни 👗 @_homewings_ 👒 @vozianov.design 📷 @maryna_komarytskaja

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, ранее певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь.

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Теги: Гайтана, токсичные отношения
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.08.2020, 17:30
Оценка:  0
гость
Ущербное, тебе опять нужно возвращаться в Павловскую больницу на лечение.
гость  (аноним)  28.08.2020, 16:41
Оценка:  0
гость
ГАЙТАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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