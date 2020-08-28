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Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?

Комментариев: 2
Леся Никитюк готова на все, чтобы обыграть Сергея Притулу!
Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Пресс-служба

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Проект Нового канала «Хто зверху?» не раз открывал скрытые таланты украинских знаменитостей. Например, Надежда Матвеева умеет идеально читать по губам, Владимир Остапчук — правильно отвечать на разнообразные вопросы в необычном положении, а Леся Никитюк — засовывать в рот лампочку!

Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Пресс-служба

Именно последний факт угадывал во время конкурса «Правда или ложь» участник Improv Live Show Костя Трембовецкий.

 Я могу засунуть лампочку в рот и спокойно вынуть ее назад. Надеюсь, доказывать не надо, все мне верят? — спросила ведущая Нового канала.

Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Леся Никитюк засунула лампочку в рот: чем закончился опасный номер?
Пресс-служба

Костя поверил и не прогадал. Правда, демонстрировать свой талант в эфире Лесе все же пришлось — ее сопернику Сергею Притуле уж больно хотелось на это посмотреть. Когда ведущей вынесли лампочку не стандартных размеров, а чуть поменьше, стало окончательно понятно — Трембовецкого она не обманывала.

Але ж лампочка? Лампочка. Не збрехала, — оправдал соведущую Притула после того, как она засунула лампочку в рот и вынула ее.

Какими еще скрытыми талантами обладают украинские звезды, вы можете узнать в десятом, юбилейном сезоне «Хто зверху?», который Новый канал показывает по четвергам в 19:00

Ранее мы писали, что Лесю Никитюк водитель маршрутки схватил за волосы. 

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Теги: Леся Никитюк
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.08.2020, 15:48
Оценка:  0
гость
А хуя непробувала засунуть?
Операторська    28.08.2020, 15:45
Оценка:  -1
Операторська
а в інше місце не пробувала?
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