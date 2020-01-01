Леди Гага удивила фанов новой прической: Как сейчас выглядит певица

Обладательница "Оскара" Леди Гага перекрасила волосы в яркий цвет.

Американская исполнительница Леди Гага, которая в 2019 году получила “Оскар“ за песню “Shallow“, продолжает экспериментировать со своей внешностью. Артистка решила поменять цвет волос.

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Так, на днях 34-летняя звезда опубликовала в Инстаграм новое селфи, где предстала с новой прической. Гага подстриглась и перекрасила волосы в голубой цвет. На фото певица в серой майке сидела на диване. Она приложила одну руку к губам, демонстрируя маникюр в тон к новому цвету волос.

Леди Гага удивила фанов новой прической Скриншот

Позже Леди Гага опубликовала еще один кадр, где появилась с необычным макияжем глаз. Знаменитость позировала в домашней обстановке.

Леди Гага удивила фанов новой прической Скриншот

Напомним, ранее эпатажная Леди Гага выпустила альбом “Chromatica“.

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