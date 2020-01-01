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Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ

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В первом сезоне "Топ-модели по-украински" Вика Рогальчук была одновременно одной из самых младших и самых низких участниц. Но это далеко не все интересные факты из биографии девушки.
Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Пресс-служба

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В 2017 году Вика Рогальчук была за шаг от победы в модельном реалити Нового канала «Топ-модель по-украински», но проиграла Самвелу Туманяну. Сейчас девушка вернулась в Суперсезон проекта, чтобы показать, как изменилась за прошедшие три года и доказать, что она достойна победы. Удастся ли ей это, узнаем немного позже, а пока что предлагаем узнать несколько интересных фактов о Вике.

  • Факт №1: Вика умеет принимать себя

В своем сезоне Вика была одной из самых низких участниц. Ее рост 169 см для модели – это немного, идеальный – 176-180 см. Но это не помешало ей дойти до суперфинала и продолжить строить модельную карьеру. Главное — уметь принимать себя.

— Со своим низким ростом уже смирилась. В какой-то момент мне действительно было обидно из-за этого. Но это же гены, я никак не могу на них повлиять, – говорит участница модельного реалити Нового канала.

Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Пресс-служба

  • Факт №2: фото Рогальчук висели по всему Китаю

Девушка дважды ездила по контракту в Китай и даже снималась там для Vogue.

— Съемки для Vogue — это совершенно новый уровень. Когда я приехала на эту работу, мне дали на завтрак классную еду, сделали маникюр… В общем, уровень, — улыбается Вика. — Я снялась в fashion-story и кампейне (имиджевая съемка бренда, — прим. ред.) для одного лондонского бренда. Так потом эти фотографии висели на билбордах по всему Китаю.

  • Факт №3: со своим лучшим другом Вика познакомилась на ТМПУ

Модель признается, что дружить с парнями ей нравится намного больше, чем с девушками. И лучшим другом считает Сергея Стоуна из своего сезона «Топ-модели по-украински».

— У нас совпадают взгляды на жизнь, мы стремимся к одному и тому же, нам интересно вместе. С Сережей долго дружим, прошли вместе много жизненных ситуаций, — рассказала Рогальчук. — Сейчас редко созваниваемся, но болтаем часами. Ему я могу рассказать то, чем никогда не поделюсь с подругами.

Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Роман с известным блогером и фото по всему Китаю: 5 интересных фактов о Вике Рогальчук из СТМПУ
Пресс-служба

  • Факт №4: девушка встречалась с известным блогером Богданом Шелудяком

Вику Рогальчук и Богдана Шелудяка считали одной из самых красивых пар среди украинских блогеров. Она — суперфиналистка популярного модельного реалити, он — успешный Instagram-блогер и герой сериалити «Киев днем и ночью». Правда, до свадьбы дело так и не дошло — Вика не была готова к серьезным отношениям.

— Бодя был готов создавать семью. Он очень долго искал ту самую, с которой сможет построить серьезные отношения, а мне было всего 18 лет, в жизни начало происходить все самое интересное, я была не готова от этого отказаться. А ему нужна была хозяйка дома, которая бы готовила, убирала. В какой-то момент я поняла, что не могу дать ему того, чего он хочет, — призналась участница модельного реалити Нового канала. — Благодарна ему за то, как он меня изменил. До встречи с Богданом я была очень легкомысленная, ничего не планировала. Теперь могу помолчать, выждать, обдумать, и только потом принимать какие-то решения. Это были мои первые серьезные отношения, и теперь я точно знаю, чего хочу в будущем. Бодя задал высокую планку.

  • Факт №5: ради любимого девушка пожертвовала перспективным контрактом

Во время отношений с Богданом Вика мечтала провести с любимым отпуск за границей. И как только такая возможность появилась, судьба поставила ее перед сложным выбором.

— Я уже зашла в аэропорт, когда раздался звонок из кастинг-агентства. Мне говорят: «Вика, там у тебя завтра пятидневная съемка в Амстердаме начинается». Это должна быть всеевропейская телевизионная реклама какого-то нового кофе, – вспоминает Рогальчук. – Контракт на два года, куча денег, все просто офигенно! Но для меня было настолько важно полететь куда-то вместе с Бодей, я так долго этого ждала, что отказалась от этого предложения.

Удастся ли Вике Рогальчук вернуться в модельное релити с триумфом, вы узнаете совсем скоро. Премьера «Супер Топ-модели по-украински» — уже этой осенью на Новом канале!

Ранее мы писали о неожиданных профессия участниц "Супер топ-модели по-украински". 

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Теги: супер топ-модели по украински, Вика Рогальчук
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