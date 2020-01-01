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Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне "Кохання на виживання"

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Райское Перу для пар-участников станет настоящим адом.
Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне "Кохання на виживання"
Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне "Кохання на виживання"
Пресс-служба

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15 пар отправились в экзотическую Латинскую Америку на экстремальный тест-драйв отношений. Проверять чувства им помогал ведущий и психолог по образованию Олег Кензов. Чтобы понять, есть ли у них общее будущее и не жить больше в сомнениях, каждая пара прошла индивидуальные адские проверки.

  • Душ из фекалий

Зрелищно и очень эмоционально. Это испытание придумали не ради того, чтобы унизить участников. Им просто пытались «намекнуть», что отношения в паре, мягко говоря, не очень уважительные. 

Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне
Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне "Кохання на виживання"
Пресс-служба

  • Повозка с любовницами

Телега, полная длинноногих красавиц – разве не мечта любого мужчины? А если ее придется тащить в невыносимую жару пять километров по бездорожью? Ради того, чтобы осознать: отношения с несколькими девушками – не круто.

  • Позорный столб

Как бы вы отреагировали, если бы любимого привязали и наказывали розгами? Участнику «Кохання на виживання» пришлось это пережить. Ведь традиция привязывать к «позорному столбу» до сих пор сохранилась в Андах. А для пары такое испытание стало проверкой. Сможет ли один выдержать доминирование над собой, а второй – наблюдать за болью?  

  • Правда или нет

Можно сколько угодно врать партнеру в глаза, но детектор лжи не обмануть. Он считывает малейшие колебания пульса и точно знает, где правда. Участники предстали перед детектором лжи и ответили на неудобные вопросы об отношениях. Для некоторых признания стали болезненным открытием.

Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне
Позорный столб и душ из фекалий: какие испытания покажут в четвертом сезоне "Кохання на виживання"
Пресс-служба

  • Провокация изменой

Пожалуй, это самое жесткое испытание. До того, как оказаться в Перу, пары прошли проверку на верность, и не все смогли удержаться от искушения. 

В парах многие узнают себя. Смотрите с 15 сентября в 19:00 на Новом канале реалити «Кохання на виживання» и разбирайтесь вместе с участниками в своих отношениях.

Ранее мы писали, почему Александр Педан редко публикует фото с женой. 

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Теги: кохання на виживання
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