"Первый раз в жизни сажал овощи": Сергей Калантай рассказал, чем занимался на карантине

Исполнитель роли Михаила Володенко в сериале "На твоей стороне", актер Сергей Калантай рассказал, как проводил время на карантине с молодой супругой.

В понедельник, 31 августа, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится долгожданная премьера второго сезона мелодрамы «На твоей стороне». Актер Сергей Калантай, который сыграл одну из главных ролей – бизнесмена и филантропа Михаила Володенко, рассказал о жизни после съемок сериала и новых карантинных открытиях.

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Популярный украинский актер Сергей Калантай в первом сезоне картины «На твоей стороне» запомнился зрителям своими недобрыми поступками и властью над подпольными организациями города, но уже во второй части картины артист предстанет в роле главного антагониста, который попытается разрушить жизни всех центральных персонажей. Удастся ли это Володенко, зрители канала «Украина» узнают уже совсем скоро.

"На твоей стороне" Пресс-служба

Сразу после съемок картины «На твоей стороне 2» начался карантин. Недавно на съемочной площадке канала «Украина» актер рассказал, как проводил время на карантине и что нового открыл для себя.

«Я привык быть активным, работать. А тут внезапно появилась возможность просто побыть дома. Конечно, вначале ты радуешься, но потом начинаешь искать варианты, чем себя занять. Мы с супругой живем за городом, так что работа найдется, – поделился Сергей Калантай. – Первый раз в жизни я сажал картошку, овощи. И удивлялся, что такие вещи могут нравиться. В декабре мы были во Львове и захватили по дороге маленькие елки, посадили у себя на участке. А сейчас каждое утро и вечер подхожу и слежу, на сколько миллиметров отрастают веточки. И я как ребенок радуюсь такому возрождению жизни. Это вдохновляет».

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Кроме того, актер использовал это время для прочтения современной украинской прозы, пересматривал фильмы и новые сериалы. Да и к тому же Сергей Калантай находил в себе силы поддерживать близких – молодую супругу и детей, которые в это нелегкое время были за границей.

«Я старше жены на 17 лет, у нас большая разница в возрасте. Конечно, я взял на себя обязанности так сказать «голови колгоспу» (смеется). Но я старался утешать ее тем, что все роли и деньги еще впереди, а сейчас нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам», – рассказал актер на съемочной площадке канала «Украина».

"На твоей стороне" Пресс-служба

В это время у супружеской пары даже появились свои небольшие традиции.

«Когда вечереет, мы любим выходить на террасу, иногда с вином или чаем, я даже позволяю себе выкурить сигарету. Говорят, высший пилотаж актера – когда он молчит, а лицо и вся его органика готова. А я считаю, что высший пилотаж природы – это тишина. Когда ты просто слушаешь тишину – как ее нарушает пролетающий комар, пение птиц, лай собаки. Смотришь, как поднимается месяц, сидишь и наслаждаешься», – поделился Сергей Калантай.

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