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Александр Педан признался, почему редко публикует фото с женой

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Телеведущий Александр Педан объяснил, почему на его странице в Инстаграм очень мало фотографий с женой Инной.
Александр Педан признался, почему редко публикует фото с женой
Александр Педан признался, почему редко публикует фото с женой
instagram.com/pedanos

Известный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан рассекретил, почему снимки жены - большая редкость для его Инстаграма.

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Так, на своей странице 38-летний артист опубликовал долгожданную подборку фотографий с супругой, преподавателем английского языка Инной Педан. В описании к публикации Александр объяснил, что его возлюбленная не любит публичности. Поэтому он выставляет фото и видео с ней только в том случае, если она дает на это свое согласие.

“ДЕ МОЯ ДРУЖИНА? Мені постійно пишуть в дірект, що “ти всюди без дружини“, “чому відпочиваєш сам“?, “чому не показуєш жінку?“ і тд. Пояснюю. Колись давно ми сіли з дружиною поспілкуватися на цю тему. Інна сказала, що не хоче публічності, вона не вважає себе такою людиною. Дружину влаштовує таке життя, наша сім’я, діти. Тому я виставляю фото, відео лише тоді, коли вона дозволяє це робити“, - написал Педан.

Также телеведущий рассказал об общих увлечениях с Инной. Они вместе любят путешествовать и кататься на велосипеде. Педан признался, что вместе с супругой может проехать 15-20 километров за один день.

“Окрім дітей, щасливої сім’ї, 16 років спільного життя, у нас є багато спільних захоплень. Ми мандруємо разом, нещодавно були, до речі, на українському фестивалі Wave в стилі Burning Man. Відвідали Арабатку, як колись 16 років тому під час медового місяця після весілля. Ромаааантика😍 Одне з останніх спільних хобі - велосипед. Ми купили собі цей вид транспорту і разом катаємося в середньому по 15-20 км в день. Я вважаю, що кохання - це коли ти поважаєш вибір свого партнера і робиш все, щоб йому було комфортно. У нас саме така історія“, - поделился Александр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕ МОЯ ДРУЖИНА? Мені постійно пишуть в дірект, що «ти всюди без дружини», «чому відпочиваєш сам»?, «чому не показуєш жінку?» і тд. Пояснюю. Колись давно ми сіли з дружиною поспілкуватися на цю тему. Інна сказала, що не хоче публічності, вона не вважає себе такою людиною. Дружину влаштовує таке життя, наша сім’я, діти. Тому я виставляю фото, відео лише тоді, коли вона дозволяє це робити. Але окрім дітей, щасливої сім’ї, 16 років спільного життя, у нас є багато спільних захоплень. Ми мандруємо разом, нещодавно були, до речі, на українському фестивалі Wave в стилі Burning Man. Відвідали Арабатку, як колись 16 років тому під час медового місяця після весілля☺️ Ромаааантика😍 Одне з останніх спільних хобі - велосипед. Ми купили собі цей вид транспорту і разом катаємося в середньому по 15-20 км в день. Я вважаю, що кохання - це коли ти поважаєш вибір свого партнера і робиш все, щоб йому було комфортно. У нас саме така історія. Всім любові, цьом❤️ #дедружинапедана #покажітьінну #покажидружину #шозачоловік

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Ранее сообщалось, что 3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом, а Педана - с братом.

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Теги: Александр Педан
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Источник: ivоna bigmir)net

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