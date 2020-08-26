Беременная Джиджи Хадид очаровала фотосессией в прозрачном платье

Известная модель Джиджи Хадид показала, как выглядит на последних месяцах беременности.

В конце апреля в мировых СМИ появилась информация, что известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид вскоре станет мамой. 25-летняя звезда и ее бойфренд, экс-участник “One Direction“ Зейн Малик ожидают на рождения первенца.

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Позже в одном из интервью мама Джиджи, американская модель нидерландского происхождения и звезда реалити-шоу “Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз“ Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь беременна. Кроме того, будущая бабушка рассекретила, что малыш появится на свет в сентябре.

А на днях Джиджи впервые опубликовала в Инстаграм “беременные“ снимки. Накануне родов модель решила принять участие в трогательной фотосессии. На черно-белых кадрах Хадид позировала в прозрачных нарядах, демонстрируя на камеру округлившийся животик.

“Никогда не забуду создания этих особенных фотографий с моими друзьями. Спасибо. Люблю вас!“, - подписала одну из публикаций модель.

Ранее сообщалось, что звезда “Гарри Поттера“ родила первенца младшему сыну Хью Хефнера.

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