"Можно больше не худеть": Анна Седокова показала новое фото в бикини
Известная украинская и российская исполнительница Анна Седокова, которая в начале 2000-х годов была участницей популярной группы “ВИА Гра“, поделилась новой фотографией с отдыха в Майами.
Читай также: Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке
Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала кадр, где она запечатлена во время прыжка. Знаменитость позировала в темно-синем бикини, кепке и кроссовках мятного оттенка на фоне пляжа.
В описании к свежему снимку Седокова рассказала подписчиках о планах написать статью о том, как избавиться от осенней депрессии. Звезда назвала несколько причин, по которым стоит любить осень:
“1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥
2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на “Самолеты“, ведь я не хотела выпускать его летом.
3. Осень это не зима 😂😂😂“.
Привет 💋Сегодня у себя в Телеграм планирую написать статью, на тему как избавиться от осенней депрессии ( я до сих пор пишу с ошибками это слово и отлично 🙃) ⠀ Но есть гениальная фраза - Лень это отсутствие мотивации! Давай побудем психологами друг друга и напишем в комментах 3 повода любить и желать осень 🍂! Я начинаю 👇🏻 ⠀ 1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥 ⠀ 2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на «Самолеты», ведь я не хотела выпускать его летом. ⠀ 3. Осень это не зима 😂😂😂 ⠀ За самые крутые ответы я буду лайкать ваши личные страницы, готовьте свои фото 🤗
Ранее загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!