Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова в сексуальном образе подсказала, как избавиться от осенней депрессии.

"Можно больше не худеть": Анна Седокова показала новое фото в бикини instagram.com/annasedokova

Известная украинская и российская исполнительница Анна Седокова, которая в начале 2000-х годов была участницей популярной группы “ВИА Гра“, поделилась новой фотографией с отдыха в Майами.

Читай также: Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке

Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала кадр, где она запечатлена во время прыжка. Знаменитость позировала в темно-синем бикини, кепке и кроссовках мятного оттенка на фоне пляжа.

В описании к свежему снимку Седокова рассказала подписчиках о планах написать статью о том, как избавиться от осенней депрессии. Звезда назвала несколько причин, по которым стоит любить осень:

“1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥

2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на “Самолеты“, ведь я не хотела выпускать его летом.

3. Осень это не зима 😂😂😂“.

Ранее загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.