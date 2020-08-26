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"Можно больше не худеть": Анна Седокова показала новое фото в бикини

Комментариев: 4
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова в сексуальном образе подсказала, как избавиться от осенней депрессии.
"Можно больше не худеть": Анна Седокова показала новое фото в бикини
"Можно больше не худеть": Анна Седокова показала новое фото в бикини
instagram.com/annasedokova

Известная украинская и российская исполнительница Анна Седокова, которая в начале 2000-х годов была участницей популярной группы “ВИА Гра“, поделилась новой фотографией с отдыха в Майами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала кадр, где она запечатлена во время прыжка. Знаменитость позировала в темно-синем бикини, кепке и кроссовках мятного оттенка на фоне пляжа.

В описании к свежему снимку Седокова рассказала подписчиках о планах написать статью о том, как избавиться от осенней депрессии. Звезда назвала несколько причин, по которым стоит любить осень:

“1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥
2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на “Самолеты“, ведь я не хотела выпускать его летом.
3. Осень это не зима 😂😂😂“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет 💋Сегодня у себя в Телеграм планирую написать статью, на тему как избавиться от осенней депрессии ( я до сих пор пишу с ошибками это слово и отлично 🙃) ⠀ Но есть гениальная фраза - Лень это отсутствие мотивации! Давай побудем психологами друг друга и напишем в комментах 3 повода любить и желать осень 🍂! Я начинаю 👇🏻 ⠀ 1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥 ⠀ 2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на «Самолеты», ведь я не хотела выпускать его летом. ⠀ 3. Осень это не зима 😂😂😂 ⠀ За самые крутые ответы я буду лайкать ваши личные страницы, готовьте свои фото 🤗

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.08.2020, 18:28
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гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  26.08.2020, 18:01
Оценка:  +1
гость
Холуйская прошмандовка
гость  (аноним)  26.08.2020, 18:01
Оценка:  +1
гость
Тварь прокацапская
pусский  (аноним)  26.08.2020, 17:52
Оценка:  +1
pусский
Анькину сраньку не воспринимаю в слякоть!
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