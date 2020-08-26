Настя Каменских показала фигуру после утренней тренировки

Певица Настя Каменских начала день с утренней пробежки на свежем воздухе.

Украинская исполнительница и жена рэпера Потапа Настя Каменских (NK) в очередной раз восхитила фанов своей стройностью. Звезда показала, с чего начинается ее день.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала фото, сделанное во время утренней пробежки на берегу озера. Настя продемонстрировала на камеру идеальную фигуру после тренировки. На свежем снимке Каменских предстала в черном топе своего бренда NKsport, черных лосинах, светлых наколенниках и черных кроссовках.

“Проснуться рано утром и выйти встречать еще летний и еще теплый рассвет 🌅 В августе запах утра, природа и ее краски - волшебные✨“, - подписала фото певица.

Ранее Каменских показала курьезные фото с Горбуновым.

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