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Адская кухня: Новый канал ищет лучших поваров

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Новый канал объявляет адскую битву поваров.
Адская кухня: Новый канал ищет лучших поваров
Адская кухня: Новый канал ищет лучших поваров
Пресс-служба

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Новый канал помогал разбираться в отношениях в реалити «Кохання на виживання» и «Эксы». Целых 10 сезонов выяснял, кто круче – мужчины или женщины – в рамках шоу «Хто зверху?» И теперь замахнулся на святая святых – кухню. Бросая первоклассных поваров в адские условия, в стихию огненных конфорок и шипящего масла, мы найдем шефа от Бога! И попробуем решить давнее гендерное противостояние: кто круче готовит – мужчины или женщины? Кто более стрессоустойчив? И кто может в своей кулинарной профессии добиться бОльших результатов в мире кастрюль и сковородок? Новый канал купил права на формат Hell's Kitchen («Адская кухня») и запускает кастинг на кулинарный проект небывалого размаха.

 Благодаря кулинарному реалити мы хотим обогатить палитру красок Нового, – говорит генеральный директор канала Ольга Задорожная. – Если «Топ-модель по-украински» – это первые шаги к мечте, «Від пацанки до панянки» – возможность вырваться из  убийственного прошлого, то «Адская кухня» – шанс доказать, что ты состоялся в профессии.

Самый именитый шеф страны устроит сложнейшие испытания, чтобы найти самого стойкого, сильного и талантливого повара. Если пройдешь этот ад, никакая кухня тебе не будет страшна.

Участники больше всего в жизни должны хотеть стать самыми крутыми шефами. Они должны быть бесстрашными – ведь предстоит много сложностей. А еще не стесняться показывать себя настоящего на телекамеры, – советует креативный директор Нового канала Саша Ткаченко. – Наш идеальный кандидат может быть как с дипломом повара, так и без него. Но с опытом готовки и желанием стать лучшим в кулинарной профессии. 

Ранее мы писали о самых неожиданных профессиях участниц реалити "Супер Топ-модели по-украински".

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Теги: адская кухня, новый канал
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