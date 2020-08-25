"Подходи, накажу": Надя Дорофеева снялась в черном латексе

Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась провокационным образом.

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая 10 лет была солисткой известного дуэта “Время и Стекло“, продолжает удивлять поклонников смелыми образами.

Читай также: Дорофеева и Позитив намекнули на новый состав группы “Время и Стекло“

Так, на этот раз артистка примеряла весьма провокационный наряд. На своей странице в Инстаграм Надя опубликовала свежий кадр, где она позировала в черных латексных штанах с пикантными вырезами и в бежевом топе, поверх которого она надела черную кожаную портупею.

“Кому там что не нравится - подходи, накажу 😉😂“, - с юмором подписала фото певица.

Поклонники поделились своим мнением о новом образе Дорофеевой:

Штаны ваууу😍🔥

Всë нравится😍🤤

Шикарная как всегда😍

Ты в этом образе похожа на Мейз с Люцифера😍😂

Великолепная ♥️

Надя, ты классная 😊

Надюха звезда садомазо. Плётки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести 😂😂😂

Балдеж😍😍😍

Ты просто огонь🔥

Офигенная 😻😻

Ты не реальная 🔥 только не нужно нас наказывать !!! Надь пжж😂😂

Нравится 😀 только жарко и потно наверное летом в таком...

Ранее участники группы “Время и Стекло“ рассказали, какую пользу извлекли из карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.