"Подходи, накажу": Надя Дорофеева снялась в черном латексе
Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая 10 лет была солисткой известного дуэта “Время и Стекло“, продолжает удивлять поклонников смелыми образами.
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Так, на этот раз артистка примеряла весьма провокационный наряд. На своей странице в Инстаграм Надя опубликовала свежий кадр, где она позировала в черных латексных штанах с пикантными вырезами и в бежевом топе, поверх которого она надела черную кожаную портупею.
“Кому там что не нравится - подходи, накажу 😉😂“, - с юмором подписала фото певица.
Поклонники поделились своим мнением о новом образе Дорофеевой:
- Штаны ваууу😍🔥
- Всë нравится😍🤤
- Шикарная как всегда😍
- Ты в этом образе похожа на Мейз с Люцифера😍😂
- Великолепная ♥️
- Надя, ты классная 😊
- Надюха звезда садомазо. Плётки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести 😂😂😂
- Балдеж😍😍😍
- Ты просто огонь🔥
- Офигенная 😻😻
- Ты не реальная 🔥 только не нужно нас наказывать !!! Надь пжж😂😂
- Нравится 😀 только жарко и потно наверное летом в таком...
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