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"Подходи, накажу": Надя Дорофеева снялась в черном латексе

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Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась провокационным образом.
"Подходи, накажу": Надя Дорофеева снялась в черном латексе
"Подходи, накажу": Надя Дорофеева снялась в черном латексе
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая 10 лет была солисткой известного дуэта “Время и Стекло“, продолжает удивлять поклонников смелыми образами.

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Так, на этот раз артистка примеряла весьма провокационный наряд. На своей странице в Инстаграм Надя опубликовала свежий кадр, где она позировала в черных латексных штанах с пикантными вырезами и в бежевом топе, поверх которого она надела черную кожаную портупею.

“Кому там что не нравится - подходи, накажу 😉😂“, - с юмором подписала фото певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому там что не нравится - подходи, накажу 😉😂

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники поделились своим мнением о новом образе Дорофеевой:

  • Штаны ваууу😍🔥
  • Всë нравится😍🤤
  • Шикарная как всегда😍
  • Ты в этом образе похожа на Мейз с Люцифера😍😂
  • Великолепная ♥️
  • Надя, ты классная 😊
  • Надюха звезда садомазо. Плётки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести 😂😂😂
  • Балдеж😍😍😍
  • Ты просто огонь🔥
  • Офигенная 😻😻
  • Ты не реальная 🔥 только не нужно нас наказывать !!! Надь пжж😂😂
  • Нравится 😀 только жарко и потно наверное летом в таком...

Ранее участники группы “Время и Стекло“ рассказали, какую пользу извлекли из карантина.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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