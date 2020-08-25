Юрий Горбунов показал, как отпраздновал 50-летие

24 августа известный ведущий Юрий Гобрунов отметил юбилей в компании родственников, друзей и звезд шоубиза.

В понедельник, 24 августа, украинский ведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов отпраздновал юбилей. Знаменитости исполнилось 50 лет.

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Супруга именинника, ведущая “Светской жизни“ Катя Осадчая устроила для любимого грандиозную вечеринку в столичном заведении Fabius. Праздник был оформлен в стиле фильма “Великий шоумен“.

На страницах Горбунова и Осадчей в Инстаграм можно увидеть самые яркие моменты с празднования. Юбиляр показал, как разрезает праздничный торт и как для него поют звездные гости. Отметим, что поздравить Юрия пришли Потап и Настя Каменских, участники группы MOZGI, Оля Полякова, Дзидзьо, Тина Кароль, Олег Винник и Дмитрий Монатик.

“Дякую тобі Катруся за вчорашнє свято! Це було неймовірно і незабутньо!! Стільки придумок, сюрпризів і тижнів підготовки!! На таке здатна тільки ти!!“, - поблагодарил жену Горбунов.

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие Скриншот

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

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