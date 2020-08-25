Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Юрий Горбунов показал, как отпраздновал 50-летие

Комментариев: 0
24 августа известный ведущий Юрий Гобрунов отметил юбилей в компании родственников, друзей и звезд шоубиза.
Юрий Горбунов показал, как отпраздновал 50-летие
Юрий Горбунов показал, как отпраздновал 50-летие
instagram.com/kosadcha

В понедельник, 24 августа, украинский ведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов отпраздновал юбилей. Знаменитости исполнилось 50 лет.

Читай также: Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова

Супруга именинника, ведущая “Светской жизни“ Катя Осадчая устроила для любимого грандиозную вечеринку в столичном заведении Fabius. Праздник был оформлен в стиле фильма “Великий шоумен“. 

На страницах Горбунова и Осадчей в Инстаграм можно увидеть самые яркие моменты с празднования. Юбиляр показал, как разрезает праздничный торт и как для него поют звездные гости. Отметим, что поздравить Юрия пришли Потап и Настя Каменских, участники группы MOZGI, Оля Полякова, Дзидзьо, Тина Кароль, Олег Винник и Дмитрий Монатик.

“Дякую тобі Катруся за вчорашнє свято! Це було неймовірно і незабутньо!! Стільки придумок, сюрпризів і тижнів підготовки!! На таке здатна тільки ти!!“, - поблагодарил жену Горбунов. 

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Как Юрий Горбунов отпраздновал 50-летие
Скриншот

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь