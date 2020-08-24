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Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория похвасталась гибким телом в купальнике

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Исполнительница роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, актриса Ева Лонгория опубликовала снимок с отдыха.
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория похвасталась гибким телом в купальнике
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория похвасталась гибким телом в купальнике
instagram.com/evalongoria

Популярная американская актриса и продюсер мексиканского происхождения Ева Лонгория, наиболее известна по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, поделилась с подписчиками очередным фото в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость разместила кадр, где она продемонстрировала свою гибкость. На свежем снимке артистка, которая два года назад впервые стала мамой, позировала в воде в розовом купальнике, стоя на одной ноге. Лонгория исполнила один из элементов йоги на фоне скалы.

“Начало недели с настроением Дзен 🧘🏻‍♀️“, - подписала фото Ева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starting the week with a Zen state of mind 🧘🏻‍♀️

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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Теги: Ева Лонгория, Отчаянные домохозяйки
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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АБАМЧУК    25.08.2020, 18:22
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АБАМЧУК
Ева Лонгория похвасталась гибким пи з д о й
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