Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория похвасталась гибким телом в купальнике

Исполнительница роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, актриса Ева Лонгория опубликовала снимок с отдыха.

Популярная американская актриса и продюсер мексиканского происхождения Ева Лонгория, наиболее известна по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, поделилась с подписчиками очередным фото в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость разместила кадр, где она продемонстрировала свою гибкость. На свежем снимке артистка, которая два года назад впервые стала мамой, позировала в воде в розовом купальнике, стоя на одной ноге. Лонгория исполнила один из элементов йоги на фоне скалы.

“Начало недели с настроением Дзен 🧘🏻‍♀️“, - подписала фото Ева.

Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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