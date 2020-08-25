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Тина Кунаки показала редкие фото со свадьбы с Венсаном Касселем

Комментариев: 1
24 августа модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель отметили вторую годовщину свадьбы.
Тина Кунаки показала редкие фото со свадьбы с Венсаном Касселем
Тина Кунаки показала редкие фото со свадьбы с Венсаном Касселем
instagram.com/tinakunakey

Известная французская модель Тина Кунаки очаровала Сеть архивными фотографиями со своим мужем, французским актером Венсаном Касселем, который старше ее на 30 лет. В понедельник, 24 августа, пара отметила вторую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника Кунаки решила поделиться с поклонниками редкими кадрами с торжества. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Тина показала, как она и ее возлюбленный готовились к важному событию. Кроме того, на снимках можно увидеть брата модели Закари и ее родителей - Надю и Роберта. Еще на одном фото запечатлены дочери Венсана от брака с итальянской актрисой Моникой Белуччи - 15-летней Девой и 10-летней Леони.

“Здесь начинается наш путь к чему-то большему“, - подписала один из кадров молодая жена Касселя.

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя
Скриншот

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кунаки засветила идеальные формы в бикини.

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
zurbuk    25.08.2020, 14:02
Оценка:  0
zurbuk
Это можно назвать элитной проституцией. Или аутотренингом для поднятия ЧСВ.
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