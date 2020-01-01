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Слава Каминская поделилась снимками в купальнике

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Слава из "НеАнгелов" показала, как провела День Независимости Украины.
Слава Каминская поделилась снимками в купальнике
Слава Каминская поделилась снимками в купальнике
instagram.com/babaslavka/

Украинская певица и актриса, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками фотографией с отдыха на пляже. 

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость показала, как провела День Независимости Украины в компании друзей. Так, на свежих снимках Слава предстала в сдельном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках. На фото и видео она позировала без макияжа. Волосы артистка собрала в небрежный пучок.

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Слава Каминская в купальнике
Слава Каминская в купальнике
Скриншот из видео

Ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с экс-мужем Эдгаром Каминским.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivоna bigmir)net

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